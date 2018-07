Il calcio femminile torna ai Dilettanti | ma la Figc fa ricorso

calcio femminile - la Figc annuncia ricorso sul ritorno alla Lega Dilettanti : 'Nell'attesa del giudizio del Collegio di Garanzia dello Sport, il Commissario Straordinario, Roberto Fabbricini, ha informato in data odierna tutte le Società di Serie A e Serie B che l'organo ...

Il calcio femminile torna ai Dilettanti : la FIGC annuncia ricorso al Coni : Una decisione contro la quale la FIGC ha annunciato un ricorso al Collegio di Granzia del Coni. L'articolo Il calcio femminile torna ai Dilettanti: la FIGC annuncia ricorso al Coni è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

calcio femminile - Lorenzini confermato alla guida delle amaranto : Arezzo, 26 luglio 2018 - Dopo aver siglato un accordo di partnership con la Società Sportiva Arezzo che, permetterà alla prima squadra amaranto di disputare le prime gare casalinghe del prossimo ...

calcio femminile - Europei U19 2018 : Italia eliminata ai gironi - la Germania vince 2-0 : L’Italia è stata eliminata dagli Europei U19 di Calcio femminile. Le azzurrine sono state sconfitte dalla Germania per 2-0 nell’ultima partita del girone e incappano così nel terzo ko consecutivo mentre le tedesche volano in semifinale insieme all’Olanda che oggi ha battuto la Danimarca per 3-1. La nostra Nazionale si schiera in campo con il 4-3-3: Lauria, Panzeri, Pettenuzzo, Merlo, Santoro, Caruso, Regazzoli, Soffia, Glionna, ...

calcio femminile - Europei Under19 : Italia-Olanda 1-3 - esordio amaro per le azzurrine a Biel : E’ iniziata quest’oggi in Svizzera l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile Under19 nella fase finale degli Europei di categoria. La squadra di Enrico Sbardella, inserita nel gruppo B con Olanda, Danimarca e Germania, è stata sconfitta all’esordio, a Biel, dalle olandesi con il punteggio di 3-1. Un ko pesante per quanto la partita ha evidenziato. Le ragazze di Sbardella hanno pagato dazio nel primo tempo ...

calcio femminile - pubblicato bando diritti audiovisivi stagione 2018 - 2019 : A partire dalla prossima stagione sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio gestirà direttamente l’organizzazione delle principali competizioni di Calcio Femminile (i.e. Serie A, Serie B, Supercoppa e Coppa Italia), potendo pertanto disporre dei relativi diritti audiovisivi. La stagione Sportiva 2018-2019 - Il campionato nazionale di Serie A, che vedrà sfidarsi le 12 squadre più importanti del Calcio Femminile ...

calcio femminile - il CT della Nazionale che va ai Mondiali Milena Bertolini : “Più donne allenatrici per le squadre maschili? I tempi sono maturi” : La Nazionale di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali di Francia 2019, riuscendo in un’impresa che quella maschile ha clamorosamente fallito. Dall’agosto del 2017 la selezione italiana è stata affidata dalla FIGC al CT Milena Bertolini, emiliana di Reggio ed ex giocatrice; l’Italia non partecipava alla fase finale di questa competizione da 20 anni, ossia da USA ’99. Nella cultura primitiva del bar sport il Calcio femminile è una roba per ...

Trofeo di calcio a 5 'Memorial Jo Cox' - la Nazionale Femminile Parlamentari sfida una Rappresentativa di giornaliste : La scorsa edizione, all'insegna dello slogan 'Lo sport che ha a cuore la vita', il 'Memorial Jo Cox' ha testimoniato un modo di intendere lo sport tra impegno e divertimento puro. Per la cronaca si ...

Australia - una partita di calcio femminile viene sospesa per l'invasione di un canguro : In un campo di calcio siamo ormai abituati a vedere di tutto. Non solo calciatori, arbitri e allenatori, ma in qualche caso anche... animali. In giro per l'Europa e per il Sudamerica sono state ...

calcio a 5 - pronto riscatto per la nazionale italiana femminile : Ucraina sconfitta 3-0 in amichevole : riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di Calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha ...

Il Ct della nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

calcio a 5 : nazionale femminile sconfitta in amichevole con l’Ucraina per 3-0 : Prima di due amichevoli al Palazzetto dello Sport di Fondi per la nazionale italiana di Calcio a 5 femminile. Le azzurre sono state sconfitte per 3-0 dall’Ucraina in un match ovviamente dominato dalla nazionale con più esperienza e qualità in campo. Reti di Olena Pavlenko, Iuliia Forsiuk e Taisiia Babenko. Oggi il secondo appuntamento alle 20.30: le azzurre si stanno preparando al meglio per le qualificazioni agli Europei. Queste le parole ...

calcio femminile - Fabbricini : 'Qualificazione ai Mondiali è una grande soddisfazione' : Celebrare la qualificazione della Nazionale femminile ai prossimi Mondiali del 2019 e sottolineare la crescita del Calcio femminile in Italia e nel mondo. Questi i temi dell'incontro avvenuto nel pomeriggio nella sede della Stampa Estera a Roma tra Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile, Michele Uva, direttore generale ...