Il calcio femminile torna ai Dilettanti | la FIGC annuncia ricorso al Coni

calcio femminile - Lorenzini confermato alla guida delle amaranto : Arezzo, 26 luglio 2018 - Dopo aver siglato un accordo di partnership con la Società Sportiva Arezzo che, permetterà alla prima squadra amaranto di disputare le prime gare casalinghe del prossimo ...

calcio femminile - Europei U19 2018 : Italia eliminata ai gironi - la Germania vince 2-0 : L’Italia è stata eliminata dagli Europei U19 di Calcio femminile. Le azzurrine sono state sconfitte dalla Germania per 2-0 nell’ultima partita del girone e incappano così nel terzo ko consecutivo mentre le tedesche volano in semifinale insieme all’Olanda che oggi ha battuto la Danimarca per 3-1. La nostra Nazionale si schiera in campo con il 4-3-3: Lauria, Panzeri, Pettenuzzo, Merlo, Santoro, Caruso, Regazzoli, Soffia, Glionna, ...

calcio femminile - Europei Under19 : Italia-Olanda 1-3 - esordio amaro per le azzurrine a Biel : E’ iniziata quest’oggi in Svizzera l’avventura della Nazionale italiana di Calcio femminile Under19 nella fase finale degli Europei di categoria. La squadra di Enrico Sbardella, inserita nel gruppo B con Olanda, Danimarca e Germania, è stata sconfitta all’esordio, a Biel, dalle olandesi con il punteggio di 3-1. Un ko pesante per quanto la partita ha evidenziato. Le ragazze di Sbardella hanno pagato dazio nel primo tempo ...

calcio femminile - pubblicato bando diritti audiovisivi stagione 2018 - 2019 : A partire dalla prossima stagione sportiva, la Federazione Italiana Giuoco Calcio gestirà direttamente l’organizzazione delle principali competizioni di Calcio Femminile (i.e. Serie A, Serie B, Supercoppa e Coppa Italia), potendo pertanto disporre dei relativi diritti audiovisivi. La stagione Sportiva 2018-2019 - Il campionato nazionale di Serie A, che vedrà sfidarsi le 12 squadre più importanti del Calcio Femminile ...

calcio femminile - il CT della Nazionale che va ai Mondiali Milena Bertolini : “Più donne allenatrici per le squadre maschili? I tempi sono maturi” : La Nazionale di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali di Francia 2019, riuscendo in un’impresa che quella maschile ha clamorosamente fallito. Dall’agosto del 2017 la selezione italiana è stata affidata dalla FIGC al CT Milena Bertolini, emiliana di Reggio ed ex giocatrice; l’Italia non partecipava alla fase finale di questa competizione da 20 anni, ossia da USA ’99. Nella cultura primitiva del bar sport il Calcio femminile è una roba per ...

Trofeo di calcio a 5 'Memorial Jo Cox' - la Nazionale Femminile Parlamentari sfida una Rappresentativa di giornaliste : La scorsa edizione, all'insegna dello slogan 'Lo sport che ha a cuore la vita', il 'Memorial Jo Cox' ha testimoniato un modo di intendere lo sport tra impegno e divertimento puro. Per la cronaca si ...

Australia - una partita di calcio femminile viene sospesa per l'invasione di un canguro : In un campo di calcio siamo ormai abituati a vedere di tutto. Non solo calciatori, arbitri e allenatori, ma in qualche caso anche... animali. In giro per l'Europa e per il Sudamerica sono state ...

calcio a 5 - pronto riscatto per la nazionale italiana femminile : Ucraina sconfitta 3-0 in amichevole : riscatto immediato per la nazionale italiana femminile di Calcio a 5. Dopo la sonora sconfitta per 0-3 contro l’Ucraina, le azzurre si impongono con identico risultato al Palazzetto dello Sport di Fondi, prendendosi una bella rivincita nel secondo test amichevole, preludio alle imminenti qualificazioni agli Europei. A fare la differenza è la strepitosa Arianna Pomposelli, che mette a referto tutte e tre le reti con cui l’Italia ha ...

Il Ct della nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

calcio a 5 : nazionale femminile sconfitta in amichevole con l’Ucraina per 3-0 : Prima di due amichevoli al Palazzetto dello Sport di Fondi per la nazionale italiana di Calcio a 5 femminile. Le azzurre sono state sconfitte per 3-0 dall’Ucraina in un match ovviamente dominato dalla nazionale con più esperienza e qualità in campo. Reti di Olena Pavlenko, Iuliia Forsiuk e Taisiia Babenko. Oggi il secondo appuntamento alle 20.30: le azzurre si stanno preparando al meglio per le qualificazioni agli Europei. Queste le parole ...

calcio femminile - Fabbricini : 'Qualificazione ai Mondiali è una grande soddisfazione' : Celebrare la qualificazione della Nazionale femminile ai prossimi Mondiali del 2019 e sottolineare la crescita del Calcio femminile in Italia e nel mondo. Questi i temi dell'incontro avvenuto nel pomeriggio nella sede della Stampa Estera a Roma tra Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale femminile, Michele Uva, direttore generale ...

calcio femminile - Spareggio Champions League : Fiorentina-Tavagnacco 3-0 - le viola conquistano il pass europeo : Ultimo match ufficiale per il campionato italiano di Calcio femminile ad Albano Terme (Padova). Dopo che il Milan ha preferito rinunciare alla partecipazione in Champions League nella prossima stagione (avendo acquisito esclusivamente il titolo sportivo del Brescia) e deciso di conquistare per propri meriti l’Europa, sono state Fiorentina e Tavagnacco, terze a pari punti al termine del torneo nazionale, a giocarsi il posto nella massima ...

calcio femminile - la Serie A sempre più importante : Roma - Juventus - Milan e Fiorentina in lizza per il titolo l’anno prossimo : Una Serie A di Calcio femminile sempre più importante? Sembrerebbe di sì. Si respira un’aria diversa nel mondo del “Pallone in rosa” del Bel Paese. La qualificazione ottenuta dalla Nazionale italiana di Milena Bertolini ai Mondiali 2019, battendo nell’ultimo incontro il Portogallo (3-0) e ottenendo la settima vittoria in altrettante partite, ha messo in mostra un movimento in crescita. I risultati non sono mai casuali ...