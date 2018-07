huffingtonpost

: Il “business dell’accoglienza”? Così si rischia solo di alimentarlo - HuffPostItalia : Il “business dell’accoglienza”? Così si rischia solo di alimentarlo - ivoARMANDI : Finisce il business dell'accoglienza: stop ai contributi pubblici agli alberghi che accolgono in Abruzzo - noitre32 : RT @PatriziaRametta: MA TU GUARDA IL BUSINESS DELL'ACCOGLIENZA COSA RENDE.... A POCHI... OVVIAMENTE PER GLI ITALIANI TAGLI AI SERVIZI PERC… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Leggendo la direttiva sulla revisione dei servizi di accoglienza per richiedenti asilo firmata del ministro dell'Interno lo scorso 23 luglio, ciò che appare evidente sin da subito è come si stia ancora una volta procedendo nella direzione sbagliata. Nel tentativo, pur necessario, di rivedere l'attuale sistema di accoglienza, razionalizzando i servizi per i richiedenti asilo, ciò che manca più di ogni altro obiettivo infatti è l'implementazione di strumenti e pre-condizioni davvero efficaci per l'integrazione.I grandi centrino di produrreisolamento Al contrario, quello che si profila all'orizzonte è di vedere sempre più persone ospitate in grandi centri, dove gli enti gestori avranno la responsabilità di fornire un alloggio e un vitto, garantire un minimo di igiene e, dopo una formazione iniziale sulla normativa ...