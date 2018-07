Ikea | sceglie Milano per test progetto Locker

meteoweb.eu

: Armadietti extra-large per i vostri mobili svedesi acquistati online: basta un codice (ricevuto via mail) e il lett… - retailfood : Armadietti extra-large per i vostri mobili svedesi acquistati online: basta un codice (ricevuto via mail) e il lett… - piercethesinner : Ikea: io che proverei ogni singolo letto e A. che fa l’uomo responsabile e sceglie lampade -

(Di venerdì 27 luglio 2018), 27 lug. (AdnKronos) – Sono grandi abbastanza da contenere anche un letto e si aprono digitando un codice inviato sul telefono. Glisono i nuovi armadietti blu che i milanesi trovano all’esterno dei tre negozi attorno al capoluogo lombardo, una soluzione h 24 che funziona come punto di ritiro self service per gli acquisti fatti online. è così che il Gruppo, con i suoi 340 negozi in 28 paesi, ha scelto Carugate, Corsico e San Giuliano Milanese per sperimentare il servizio che promette di semplificare e di gestire in piena autonomia gli acquisti. Una volta selezionati i prodotti sul sito.it, è sufficiente spuntare ilnel negozio più vicino attraverso il servizio ‘Clicca e ritira’. L’acquisto potrà essere prelevato il giorno stesso per gli ordini effettuati entro le 16, a partire da 4 ore lavorative successive o nei sei ...