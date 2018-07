Ikea : sceglie Milano per test progetto Locker : Milano , 27 lug. (AdnKronos) – Sono grandi abbastanza da contenere anche un letto e si aprono digitando un codice inviato sul telefono. Gli Ikea Locker sono i nuovi armadietti blu che i milanesi trovano all’esterno dei tre negozi attorno al capoluogo lombardo, una soluzione h 24 che funziona come punto di ritiro self service per gli acquisti fatti online. è così che il Gruppo Ikea , con i suoi 340 negozi in 28 paesi, ha scelto ...

Ikea : sceglie Milano per test progetto Locker (2) : (AdnKronos) – “Il ruolo guida di Milano nei nuovi stili di vita è confermato anche dalla ricerca condotta ogni anno da Ikea in 22 Paesi, il Life at Home Report, che indaga il rapporto delle persone con la loro casa. Nel 2017 il report ha approfondito il tema della propensione al cambiamento. In questo i milanesi si sono dimostrati, in Italia, tra i più aperti, attestandosi come i più ‘innovativi’ (25% degli intervistati) ...