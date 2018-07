Ida e Riccardo News I retroscena della coppia dopo l’uscita da Temptation Island!

Uomini e Donne : le prime dichiarazioni di Ida e Riccardo in seguito a Temptation 2018 : Il programma di Temptation Island 2018 [VIDEO]quest'anno sta regalando molto emozioni al pubblico da casa. Infatti, alcune vicende legate ai protagonisti del reality estivo di Canale 5 hanno attirato maggiormente l'attenzione rispetto ad altri. Naturalmente, i personaggi che sono stati ti maggiormente dai fan del programma sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri: quest'ultimi infatti provengono dal programma di Uomini e Donne versione Trono ...

Ida e Riccardo dopo Temptation Island : le prime parole : Temptation Island: il programma targato Mediaset e che vede come protagoniste giovani coppie felici, ma desiderose di mettersi alla prova. E per Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra proprio che abbia trionfato l’amore. Per loro infatti, la permanenza nei rispettivi villaggi è terminata, e dopo un confronto davanti al falò fatto di lacrime, belle parole e baci, la coppia ha deciso di lasciare il programma, andando via insieme. Lei, mamma di un ...

Temptation Island 2018 - Ida Platano e Riccardo Guarnieri pronti alla convivenza : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, apparsi più uniti che mai dopo l'avventura di Temptation Island 2018, hanno rilasciato un'intervista a 'Uomini e Donne Magazine', convinti che, lontano della telecamere, il loro amore, sia destinato a durare nel tempo. E' l'ex cavaliere del trono over a fare grandi progetti a lungo termine, pronto, dopo aver scacciato via i dubbi sulla natura del suo sentimento, ormai anche a lasciare la sua città per ...

Temptation Island : Ida Platano spiega perché ha perdonato Riccardo : Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a parlare di Temptation Island Nella terza puntata di Temptation Island c’è stato l’atteso confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Un confronto a dire il vero abbastanza acceso. Difatti i due piccioncini non si sono certo risparmiati, scambiandosi reciproche accuse. Tuttavia alla fine Riccardo Guarnieri e Ida Platano non hanno potuto non tenere conto dei loro sentimenti, decidendo di ...

Ida e Riccardo di Temptation Island : progetti e retroscena della coppia : Temptation Island, Ida e Riccardo: la coppia svela segreti e retroscena Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo il falò anticipato, sono usciti insieme da Temptation Island. Dopo l’esperienza in Sardegna, la coppia è pronta a dare un nuovo inizio al loro amore, come viene svelato su Uomini e Donne Magazine. Entrambi sono contenti di aver […] L'articolo Ida e Riccardo di Temptation Island: progetti e retroscena della coppia proviene da ...

Prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island - sempre con Ida. Ma ecco che fa nella vita Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano gli unici ‘famosi’ in quest’ultima edizione di Temptation Island. Insieme da soli 7 mesi, contro gli anni e anni di rapporto delle altre coppia, i due si sono fatti conoscere l’inverno scorso al trono over di Uomini e Donne. Sono già usciti dal programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. E insieme. Non era cominciata sotto una buona stella la loro avventura a ...

