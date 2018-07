Ida e Riccardo di Temptation Island | progetti e retroscena della coppia

Ida PLATANO E RICCARDO GUARNIERI/ Temptation Island 2018 - convivenza in arrivo per la coppia? : A quanto pare la frase "sicurezza economica" ha incuriosito tutti convincendo il pubblico che RICCARDO GUARNIERI faccia un lavoro manageriale, ma sarà davvero così?(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 14:03:00 GMT)

Prima a Uomini e Donne poi a Temptation Island - sempre con Ida . Ma ecco che fa nella vita Riccardo : Riccardo Guarnieri e Ida Platano erano gli unici ‘famosi’ in quest’ultima edizione di Temptation Island . Insieme da soli 7 mesi, contro gli anni e anni di rapporto delle altre coppia, i due si sono fatti conoscere l’inverno scorso al trono over di Uomini e Donne . Sono già usciti dal programma estivo di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. E insieme. Non era cominciata sotto una buona stella la loro avventura a ...

Temptation Island : il falò di confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Ieri, 23 luglio 2018, una nuova puntata dello show televisivo Temptation Island [VIDEO] è andata in onda su Canale 5. La puntata si è rivelata ricca di colpi di scena e uno di questi ha riguardato la fine del percorso di due concorrenti del programma: Ida Platano e Riccardo Guarnieri . Chi sono Ida e Riccardo ? L'amore tra Ida e Riccardo [VIDEO] era sbocciato nel noto programma televisivo Uomini e donne, creato da Maria De Filippi, in onda su ...

Ida e Riccardo - il teatrino mediatico continua! : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo Temptation Island, stanno dominando tutte le gossip news. Ma cosa c’è di vero in questa coppia? Realtà o finzione? Parliamo di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ex protagonisti di Uomini e Donne Over e protagonisti di questa edizione di Temptation Island, quando dopo il falò di confronto i due sono usciti insieme dal reality, mano nella mano e felicemente innamorati. Ma c’è qualcosa che non ci ...