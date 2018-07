ilfoglio

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma. Stefano, presidente della Regione Emilia Romagna, non parla spesso del suo futuro politico. Nel Pd c’è chi pensa che potrebbe essere il candidato giusto al congresso. Lui non si tira indietro, anzi, però ci sono alcune condizioni che si devono verificare. In tempi rapidi, si suppone,