ilfattoquotidiano

: RT @Cascavel47: I nuovi pistoleri e quei migranti trattati da piccioni - eticasolitaria : RT @Cascavel47: I nuovi pistoleri e quei migranti trattati da piccioni - Cascavel47 : I nuovi pistoleri e quei migranti trattati da piccioni - TutteLeNotizie : I nuovi pistoleri e quei migranti trattati da piccioni -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Piano piano, senza far rumore perché il colpo di pistola assomiglia a quelle pernacchiette che anticipano i botti veri di Capodanno, gli italiani stanno finalmente prendendo confidenza con le armi e fantasticando con la mente. A Macerata, ricordate?, un uomo espresse tutto il suo sdegno in nome del “Prima gli italiani”, e falciò una serie di persone di colore. Un libero tiro a segno. La democratica Macerata invece di insorgere si chiuse in casa, impaurita da quell’atto, e il Pd – che pure aveva subito una pallottola diretta a un suo circolo – s’indignò ritirando ogni appoggio alla protesta di piazza. Il suo sindaco raccomandò a tutti di non fare baccano per strada, i concittadini erano ancora sotto stress e non avrebbero retto all’urto di una manifestazione pacifica. Passarono le settimane e qualche pernacchietta venne udita a Forli, poi a Caserta. Infine, ma è cronaca di ...