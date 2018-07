I legali del Crotone al Coni | ' Bisogna sospendere l' avvio dei campionati'

I medici legali sul caso di Carlotta Benusiglio : "Sul cadavere non ci sono segni di strangolamento e sospensione del corpo. È morta per asfissia" : Si torna al punto di partenza, almeno per quanto riguarda gli accertamenti medico legali, ossia all'ipotesi del suicidio nel 'giallo' della morte di Carlotta Benusiglio, la stilista di 37 anni trovata impiccata con una sciarpa ad un albero di piazza Napoli, a Milano, la mattina del 31 maggio di due anni fa. Per gli esperti, che hanno depositato la nuova perizia nell'inchiesta che vede da qualche mese indagato il fidanzato per omicidio ...

I legali del Crotone chiedono un nuovo processo : I legali del Crotone scrivono al procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, chiedendo di 'instaurare, con l'urgenza che la gravità della situazione impone, un nuovo procedimento' nei confronti del ...

Caso Chievo - i legali del Crotone : “Subito il nuovo processo” : "Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società Fc Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni" L'articolo Caso Chievo, i legali del Crotone: “Subito il nuovo processo” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Migranti - Arci : “La delibera di Salvini è una follia - produrrà altra illegalità” : Arci è intervenuta sulla delibera per il contenimento della spesa per i richiedenti asilo, emanata dal ministro degli Interni Matteo Salvini: "Obbligare le persone a non far nulla per lunghi periodi, vuol dire infierire sullo stato di precarietà, sfiducia e vulnerabilità che spesso accompagna le condizioni di chi chiede asilo".Continua a leggere

Niccolò Bettarini - i legali dell'aggressore : 'Solo una rissa - non voleva uccidere' : Non ha partecipato 'ad alcuna aggressione con l'intenzione di uccidere, ma al massimo ad una rissa', Albano Jakej, italiano di origine albanese, uno dei quattro fermati per il tentato omicidio a calci,...

Successo della prima edizione del premio letterario giuridico IusArteLibri : il ponte della legalita' fra la Calabria - Roma e la Toscana : Le accomuna la modernità della loro visione politica, il loro mecenatismo e la loro inimitabile virilità femminile. L'originale e divertente Romanzo di Celotto, al suo ennesimo incarico ministeriale ...

Cannabis e consumi problematici nell'era della legalizzazione : Quando si esamina la dipendenza dalla Cannabis, la scienza fornisce alcune prove sfumate, se non in qualche modo contrastanti. In un altro studio del 2017 dal Laboratorio di neuroscienze ...

Mose : Dell’Orco - al lavoro per trasparenza e legalità gestione : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “La verità sull’intricata vicenda di malaffare del sistema Mose comincia a farsi strada. Insieme all’Anac e al Prefetto di Roma, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti sta lavorando per garantire che l’opera venga gestita all’insegna della massima legalità e trasparenza”. E’ quanto scrive su Facebook il sottosegretario alle Infrastrutture Michele Dell’Orco. ...

Basilicata - il presidente della Regione Marcello Pittella resta ai domiciliari. Il Riesame respinge la richiesta dei legali : Il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, resta ai domiciliari: questa la decisione del Tribunale del Riesame di Potenza che ha respinto la richiesta di remissione in libertà presentata dai suoi legali, Emilio Nicola Buccico e Donatello Cimadomo. Il governatore si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Lauria (Potenza) dallo scorso 6 luglio, con le accuse di falso e abuso d’ufficio. Pittella non si è dimesso, ma ...

La Lega e il convegno su "l'erba della morte". La legalizzazione impossibile nell'Italia gialloverde : Nella torrida estate della pianura padana va in scena un incontro dal titolo emblematico: "L'erba della morte". Patrocinato dal Comune di centrodestra di Piacenza, con relatori a prevalenza leghisti, dal senatore Simone Pillon agli onorevoli Foti e Murelli, il convegno - secondo gli organizzatori - servirà a parlare degli aspetti "medici e legislativi" della cannabis: in termini di tempo è l'ultimo esempio dell'Italia giallo-verde ...

"Illegali le sanzioni Usa contro di noi" L'Iran fa appello alla Giustizia dell'Aja : Luigi Guelpa Dopo appena tre settimane L'Iran torna a bussare alla porta della Corte internazionale di Giustizia dell'Aja. Se lo scorso 25 giugno Teheran si era rivolta infatti all'organo giudiziario ...

L’orologio realizzato dalla distruzione delle armi da fuoco illegali : Un orologio per frenare la diffusione delle armi da fuoco nel mondo. Il progetto della svedese Triwa miscela business ed etica con l’obiettivo di sensibilizzare le persone sui pericoli dovuti all’incremento delle armi, e si fonda sulla trasformazione delle centinaia di migliaia di pistole e fucili illegali che vengono sequestrate dalle forze dell’ordine e poi distrutte. Partendo dal presupposto che il 95% di un’arma disintegrata è composto ...