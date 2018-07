Hostile | lo slasher postapocalittico dal cuore tenero

wired

(Di venerdì 27 luglio 2018) Dietro la patina daconvenzionale c’è di più. Dietro la ragazza in canottiera sporca di terra e sangue che scappa da mostri e cerca di farli fuori si nasconde uno strano studio su un personaggio e forse l’elaborazione di una storia che è finita. Siamo nel futuro post-apocalittico, in un deserto dove si aggirano mostri che hanno superato tutto, hanno superato il concetto di zombie, non sono più nemmeno degli infetti, sono demoni, sono ex umani, di certo sono letali e bisogna fuggirli. La protagonista la incontriamo mentre fa sfoggio della propria durezza, ha ben pocoed è determinata a fare fuori mostri solo se necessario per avere provviste, acqua, cibo o pallottole. Avrà un incidente spostandosi con il suo mezzo nel deserto, rimarrà infortunata e qui inizia il film, nella sua incredibile notte in mezzo ai demoni, un po’ Pitch Black, un po’ Mine, un po’ classico horror e ...