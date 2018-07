HBO annuncia novità sulla data di uscita dell' ultima stagione di Game of Thrones

Ufficiale l’uscita de Il Trono di Spade 8 nel 2019 - la messa in onda annunciata da HBO. E il prequel? : La messa in onda de Il Trono di Spade 8 nel 2019 è prevista nella prima parte dell'anno: a confermarlo è il presidente della società HBO Casey Bloys, che ha annunciato la notizia durante le presentazioni alla Television Critics Association. L'ottava e ultima stagione della pluripremiata serie targata HBO, uscirà nella "prima metà" dell'anno negli Stati Uniti (in Italia su Sky Atlantic), ha annunciato il dirigente di HBO via Entertainment ...