Guida Fortnite | mappa e come completare la sfida Spara a un piattello in luoghi diversi

Guida Fortnite : trucchi - suggerimenti e consigli : Non c’è alcun dubbio, Fortnite è sicuramente il gioco del momento. In pochissimo tempo ha sfondato qualsiasi traguardo e ha riscosso un successo che definirlo enorme sarebbe poco. Non solo è diventato il gioco più giocato del momento, ma è anche diventato una moda, un fenomeno di costumo. Basti pensare al Celebrity Pro-Am, torneo dove personaggi famosi, star della musica e dello sport si sono cimentati in battaglie avvincenti. Il titolo di ...

Guida Fortnite : come completare Cerca tra un’oasi - un’arcata di pietra e dinosauri : Con la Stagione 5 di Fortnite sono arrivate le nuove sfide ed è necessario consultare una Guida per scoprire come completare Cerca tra un’oasi, un’arcata di pietra e dinosauri. Epic Games con la Stagione 5 ha mandato tutti i giocatori di Fortnite in giro per il deserto alla riCerca di un tesoro. In un certo senso fin dalle prime stagioni ai giocatori è sempre piaciuto il gioco della triangolazione. Questa volta sono stati invitati a risolvere la ...

Guida Fortnite Sfide Settimana 8 : Cerca Gnomi Affamati - dover trovarne 7 : Fortnite ha dato il via alla Settimana 8 della Stagione 4 in cui tra l'altro bisogna Cercare gli Gnomi Affamati (e nel frattempo i data miner hanno anche scoperto nuove modalità a tempo). Ecco un riepilogo dell'elenco delle Sfide: Infliggi danni colpi alla testa agli avversari (0/250); Apri forzieri nel Borgo Bislacco (0/7); Apri 7 forzieri in una partita singola (0/7); Trova 7 Gnomi nascosti in differenti location (Cerca gli Gnomi ...

Guida Fortnite - come completare le sfide della Settimana 6 della Stagione 4 : Con l’inizio della seconda metà della Stagione 4 di Fortnite sono arrivate nuove sfide molto impegnative. Per questo motivo vi proponiamo una Guida per scoprire come superare le sfide della Settimana 6 della Stagione 4. Quest’ultima continua ad essere molto più avvincente delle precedenti grazie ai continui cambiamenti che hanno portato nuove modalità e armi in grado di cambiare il nostro stile di gioco. Guida Fortnite, come superare le sfide ...