Guida | abilitare il nuovo Material Design nella versione stabile di Google Chrome

surface-phone

: Come abilitare gli screenshot in alta qualità su OnePlus 6, 5 e 5T | Guida - infoitscienza : Come abilitare gli screenshot in alta qualità su OnePlus 6, 5 e 5T | Guida -

(Di venerdì 27 luglio 2018)ha iniziato a lavorare suldiper Windows a partire dal mese di aprile quando comparve per la prima volta nelle build dedicate agli sviluppatori. Se fino a poco tempo fa la nuova UI era un’esclusiva diCanary, con il rilascio al pubblico di68 l’azienda di Mountain View l’ha finalmente implementatadel suo browser. Tuttavia, almeno per il momento, il2.0 risulta essere nascosto e quindi non attivo di default; in questa brevissimavediamo come abilitarlo in poche e semplici mosse.Avviate. Copiate la seguente stringa e incollatelabarra degli indirizzi situata in alto. Una volta fatto ciò, vi basta premere il tasto Invio.://flags/#top--md Scorrete fino a quando trovate la voce “UI Layout for the browser’s top”. A questo ...