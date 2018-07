Guardia Costiera imperiese si addestra nelle manovre di rianimazione

Barca incagliata nel lago Maggiore - soccorsa da Guardia Costiera : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Barca incagliata nel lago ...

Migranti - Salvini : “Pienamente soddisfatto dell’operato della Guardia Costiera libica. Open Arms? Mente” : È passata una settimana esatta dal salvataggio di Josefa e dal ritrovamento di due Migranti morti in mare, come documentato dalla Ong Open Arms, che aveva accusato la guardia costiera libica. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva però bollato come ‘fake news’ il racconto della Ong, annunciando sul caso una versione dei fatti mai arrivata. Salvini, intervenuto alle celebrazioni alla scuola centrale antincendio a Roma, ...

Crotone - sedicenne trasportato al largo dalla corrente - salvato da Guardia Costiera : Crotone - Un sedicenne, trasportato al largo dalla corrente mentre faceva il bagno nelle acque antistanti Crotone, è stato salvato da una motovedetta della Capitaneria di porto. Il giovane, ieri ...

Open Arms : 'Non abbiamo denunciato Governo e Guardia Costiera italiani'

Migranti - Guardia Costiera libica soccorre gommone con 40 persone : Una pattuglia della guardia costiera di Tripoli ha soccorso 40 Migranti, tra cui un bambino e otto donne, che viaggiavano a bordo di un gommone. L'operazione di salvataggio è avvenuta nella zona ...

Open Arms : nessuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Costiera : Proactiva Open Arms non ha presentato alcuna denuncia contro il governo italiano e la sua Guardia Costiera. Ad affermarlo è la stessa Ong spagnola a correzione di quanto riportato ieri in occasione della conferenza stampa fatta successivamente all'approdo della nave al porto di Palma di Maiorca con a bordo la migrante salvata dal naufragio del Mediterraneo e dei corpi di un'altra donna e del suo bambino. ...

Migranti - la Guardia Costiera libica : 'Denuncia Open Arms? Calunnie' - : La Marina del Paese nordafricano replica alle accuse della Ong spagnola sul presunto mancato salvataggio del gommone su cui hanno perso la vita una donna e un bambino. "Non è la nostra morale e non ...

MIGRANTI - OPEN ARMS : “DENUNCIAMO ITALIA E LIBIA”/ Guardia Costiera : “Mai coinvolti in soccorso gommone” : MIGRANTI, accuse contro la Guardia costiera della Libia: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 23:46:00 GMT)

Decorata con medaglia d'argento al valore - il maresciallo Sebastio della Guardia Costiera di Pescara : Roma - Soddisfazione ed orgoglio per la Direzione Marittima – Guardia costiera di Pescara in occasione dei festeggiamenti per il 153° anniversario dell’istituzione del Corpo, avvenuta il 20 luglio 1865 con la firma da parte del re Vittorio Emanuele II del Decreto istitutivo n.2438. Durante la cerimonia che si è svolta a Roma presso il Comando Generale, al 1° maresciallo Nocchiere di Porto Luciano Sebastio è stata consegnata ...