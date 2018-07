Grillo | la democrazia va superata e sostituita con qualcos' altro

agi

(Di venerdì 27 luglio 2018) "Dobbiamo capire che la. Che cos’è laquando meno del 50% va a votare. Se prendi il 30% del 50%, hai preso il 15%". Lo dice Beppein un'intervista a Ian Bremmer per la trasmissione americana GZeroWorld. "Oggi - spiega- sono le minoranze che gestiscono i Paesi. Probabilmente ladeve esserecon, magari con un’estrazione casuale. Io penso che potremmo scegliere una delle due Camere del Parlamento così. Casualmente. In maniera proporzionata per età, sesso, reddito, del Sud, del Nord, cosicché queste persone rappresentino veramente il Paese".