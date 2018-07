Grillo | “La democrazia è superata | va sostituita con un’estrazione casuale dei

fanpage

: #Torino sarà la prima città italiana in cui verrà sperimentata la guida autonoma. Un grande risultato di alta innov… - beppe_grillo : #Torino sarà la prima città italiana in cui verrà sperimentata la guida autonoma. Un grande risultato di alta innov… - beppe_grillo : 'Non è facile questa nuova era di lavoro e di vita. Non ci sono ancora modelli chiari da seguire, tutto è nuovo. Ma… - beppe_grillo : Soltanto un #RedditoUniversale può evitare il ripetersi di storie come questa. Leggete e ditemi se anche per voi si… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Secondo Beppe"la" e "deve esserecon qualcos’altro, magari con" dei parlamentari. Il fondatore e garante del MoVimento 5 Stelle torna anche a chiedere un referendum sull'Euro e sostiene che l'Italia dovrebbe avere un piano B sulla moneta unica.Dopo l’idea di sorteggiare i parlamentari proposta da lui stesso, dopo le parole di Davide Casaleggio sulla possibilità che il Parlamento in futuro non esista più, Beppe– garante del M5s – afferma che la “” e torna a proporre una estrazioneper scegliere i membri delle Camere.riporta sul suo blog l’intervista realizzata da Ian Bremmer per la trasmissione americana GZeroWorld e afferma che “oggi sono le minoranze che gestiscono i Paesi”, motivo per cui “ladeve esserecon qualcos’altro, magari concausale”. Con i sistemi esistenti oggi, secondo il fondatore del M5s, si “possono coinvolgere le persone in un referendum ogni settimana”. E rilancia l’idea di un referendum sull’Euro.