Grillo | «Euro? Decida il popolo La democrazia è superata | meglio un’estrazione casuale»

M5S - Grillo : «Referendum sull'uscita dall'Euro. La democrazia è superata - meglio un'estrazione casuale» : Oggi da un momento all'altro cambia tutto, lo abbiamo detto prima, basta un tweet dall'altra parte del mondo per trasformare la politica economica di una nazione. Devi avere un piano B. Sono sicuro ...

"La democrazia è superata". Grillo rilancia l'uscita dall'euro : "Dobbiamo capire che la democrazia è superata". In una intervista a Ian Bremmer per la trasmissione america GZeroWorld, Beppe Grillo torna di propotenze sulla scena politica riproponendo le proprie (folli) idee per cambiare la politica italiana. E, se da una parte propone di superare il parlamento ("magari con un'estrazione casuale"), dall'altra riaccende la miccia dell'Italexit, ovvero l'uscita del nostro Paese dalla moneta unica. "Il ...

Grillo : "La democrazia è superata - referendum sull'uscita dall'euro" : Oggi da un momento all'altro cambia tutto, lo abbiamo detto prima, basta un tweet dall'altra parte del mondo per trasformare la politica economica di una nazione. Devi avere un piano B. Sono sicuro ...

Grillo : "Dobbiamo capire che la democrazia è superata. Referendum sull'uscita dall'Euro" : Oggi da un momento all'altro cambia tutto, lo abbiamo detto prima, basta un tweet dall'altra parte del mondo per trasformare la politica economica di una nazione. Devi avere un piano B. Sono sicuro ...

Grillo ci riprova : "Referendum sull'euro" - poi torna a parlare del piano B : "Non dico di lasciare l'Euro, ma di lasciar decidere al popolo italiano con un referendum". Risponde così Beppe Grillo, fondatore di M5s, a Ian Bremmer che, in una...

Grillo vs Renzi. Il confronto con Ian Bremmer su democrazia - Europa e populismo : Ieri il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rassicurato il Washington Post sull'eventualità di un Piano B prendendo le difese del collega Paolo Savona. Grillo invece rilancia: 'Il Movimento ha ...

Cara ministra Grillo - le voglio parlare di Nerina : a 82 anni la sua vita vale 516 euro : Cara ministra Giulia Grillo, quella che voglio raccontarle è la storia della signora Nerina. La signora Nerina era una professoressa di Matematica. Una di quelle rarissime insegnanti di quest’odiata materia che però ha avuto il dono di restare nei ricordi e nel cuore di moltissimi suoi studenti. Anche oggi che la professoressa ha quasi 82 anni. La signora Nerina ha avuto la sfortuna, cinque anni fa, di ammalarsi gravemente. Di vasculopatia ...

Piccolo : da Grillo altro consulente da 90mila euro a Raggi : Roma – “Grillo invia un altro consulente a 90 mila euro/anno. Il suo compito? Bella domanda neanche Raggi l’ha capito. Un ‘finalizzatore dell’attivita’ politica’. Non era meglio assumere un tappa buche? Ah gia’ per Grillo non ci sono ma per i piedi di Raggi a quanto pare si'”. Cosi’ la consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo su twitter. L'articolo Piccolo: da Grillo altro ...

Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo/ Roma - contratto da 88 mila euro per il supervisore del comico : Virginia Raggi arruola il guru di Beppe Grillo: il sindaco di Roma ha chiamato nella Capitale Lorenzo Foti, il supervisore del comico genovese, contratto da 88 mila euro(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:32:00 GMT)

Rotondi : “Di Maio e il post di Jerry Calà? Noi potremmo candidare Pippo Franco alle Europee - sarebbe l’anti-Grillo” : “Luigi Di Maio ha retwittato Jerry Calà, scrivendo “Libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi!”? Questa è l’Italia dei comici, il nuovo bipolarismo viaggia sui terreni della comicità, sui teatri di provincia o su quelli più rilevanti. Ma gli antesignani in questo senso fummo noi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, da GianFranco Rotondi, segretario di Rivoluzione ...

La risposta del ministro Grillo sui vaccini e quella dell'Europa ai dazi di Trump. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA “Le polemiche sui vaccini sono strumentali”, dice Giulia Grillo in risposta a Matteo Salvini, secondo il quale “dieci vaccini sono troppi”. “M’impegnerò perché tutti i bimbi entrino in classe”, dice il ministro dell’Interno. “Si tratta di un tema che deve essere discusso anzitutto dal

Sanità - Ministro Grillo : ticket esorbitanti - su farmaci anche 300 euro al mese : “Occorre rimuovere gli ostacoli di accesso alla Sanità. Uno di questi sono le liste di attesa, ma anche i ticket troppo costosi. Sono una sorta di partecipazione del cittadino al finanziamento del Ssn, ma nel tempo sono diventati talmente alti da far virare verso la Sanità privata“. Lo ha affermato Giulia Grillo, Ministro della Salute, stamattina a SkyTg24. “Il tema – ha aggiunto – è trovare risorse che facilitino ...

Ilva - Grillo : “Chiuderla? Nessuno lo ha mai pensato. Riconversione con i fondi europei” e cita l’esempio della Ruhr : “Si parla di chiudere l’Ilva ma Nessuno lo ha mai pensato”. Lo scrive su Twitter Beppe Grillo, rimandando ad un post pubblicato sul suo blog. “Il bacino del Ruhr è un esempio da emulare. 4.432 kmq di superficie, oltre 6 milioni di abitanti, 142 miniere di carbone, 31 porti industriali fluviali; 1.400 km di autostrade e tangenziali). E’ la carta d’identità del “Bacino della Ruhr”, in Germania, l’area finita di ...