Grillo come Casaleggio | La democrazia è superata | il Parlamento va eletto a

Come sta Sergio Marchionne? “Condizioni gravi ma stabili”/ Ultime notizie : Grillo “ucciso da finanza coniglio” : Sergio Marchionne, Come sta: le condizioni di salute dell'ex manager FCA. L'ultima ipotesi: ha un tumore alla parte apicale del polmone. Ecco cosa sarebbe andato storto a Zurigo. (Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:00:00 GMT)

Beppe Grillo raccontato da Valentina : "Ho perso lavori in tv perché sono sua figlia. In privato è come in pubblico" : "Un padre al 200 per cento. E' venuto a prendermi in discoteca alle 3 di notte, mi ha portato dal dentista". Valentina Scarnecchia, 37 anni, chef e foodblogger e ora conduttrice sul canale Alice del "Piatto...

Valentina Scarnecchia racconta Beppe Grillo : "Padre al 200 per cento. In privato è come in pubblico" : “Permissivo”. Così Valentina Scarnecchia definisce il “patrigno” Beppe Grillo sulle pagine di Vanity Fair. Food blogger e volto televisivo di Alice, con un passato da giudice a Cuochi e fiamme, la 37enne racconta il lato privato del fondatore dei Cinque Stelle, considerato “un padre al 200 per cento”.Figlia di Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma e del Napoli, e di Parvin Tadjk, che in seconde nozze ha sposato il comico genovese, ...

M5S - processo a ex militante Favia : Grillo citato come testimone : Ci sarà anche Beppe Grillo a testimoniare al processo Favia. Chi è Favia? Prima di Luigi Di Maio, c'era Giovanni Favia. Era lui dieci anni fa l'enfant terrible, il delfino, il ragazzo prodigio del ...

Nobili : Grillo faccia giro per Roma e veda come è distrutta : Nobili: passeggiata Capitale è discesa all’inferno degrado Roma – Di seguito il tweet del deputato Pd, Luciano Nobili. “Fontana di Trevi e Musei Vaticani circondati di rifiuti. Topi morti davanti Castel Sant’Angelo. Una passeggiata nei luoghi più preziosi di Roma è una discesa agli inferi del degrado. Grillo invece che in autostrada faccia un giro per Roma e vedrà come il #M5S la sta distruggendo”. L'articolo ...

Beppe Grillo - il fondatore arriva a Roma : grossi guai per Luigi Di Maio - come lo asfalta : L'allarme nel Movimento Cinque Stelle sulla voracità mediatica di Matteo Salvini circola impazzita ormai da giorni, anzi da poco dopo che il governo giallo-verde ha mosso i primi passi. Il terrore dei ...

Estrarre a sorte i senatori come vorrebbe Grillo in realtà è un'idea del 508 a.C. : L'idea di Estrarre a sorte i senatori lanciata provocatoriamente dal garante M5s, Beppe Grillo, ha un precedente nell'Atene del I secolo avanti Cristo, considerata la madre di tutte le democrazie (anche se questa parola aveva allora un senso non solo letterale, ma soprattutto politico, assai diverso da come la intendiamo noi oggi). Il sorteggio fu adottato nel 508 a.C. da Clistene come sistema di selezione dei 500 ...

Beppe Grillo : “Senato dei cittadini estratto a sorte”/ Come (non) potrebbe funzionare il ‘sorteggio’ M5s : Beppe Grillo lancia l'idea: “Senato dei cittadini, con politici estratti a caso. Niente elezioni, solo sorteggi”. il Fondatore M5s di fatto sfiducia Di Maio e i parlamentari grillini(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Come potrebbe funzionare il sorteggio dei senatori pensato da Grillo : C'è una parola, in politica, che designa e in qualche modo disegna il destino della democrazia. Quella parola è 'urna'. Al netto di quelle cinerarie e per unguenti, restano le urne che, citando la Treccani, sono "destinate a votazioni e sorteggi". Votazioni e sorteggi, appunto. Linguisticamente, quindi, l'idea di Beppe Grillo di estrarre a sorte invece che eleggere i ...

Come il blog di Beppe Grillo sta cercando di venderci un futuro impossibile : Volendo ripercorrerne tre momenti chiave, ci sono innanzitutto le manifestazioni di "aggressività neoluddista" del 2000, quando durante i suoi spettacoli sfasciava i pc sul palco lamentando Come ...

Atletica – Memorial Coscioni - Irene Siracusa come un Grillo ad Orvieto : Irene Siragusa, la saetta con gli occhiali: fa 11.21 al Memorial Coscioni di Orvieto La velocista con gli occhiali colpisce ancora. Irene Siragusa mette il turbo sui 100 metri del Memorial Coscioni di Orvieto: 11.29 (+1.3) in batteria e poi ancora meglio in finale dove brucia tutte in 11.21 (+1.1). Al traguardo la sprinter toscana dell’Esercito abbraccia le avversarie e salta come un grillo. Ed ha un buon motivo per essere così felice: ...

