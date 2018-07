Grillo cita '9 luoghi comuni sulla Tav' : "Senza la Torino-Lyon il Piemonte sarebbe isolato dall'Europa; quest'opera fa bene all'economia, perché mette in moto capitali privati; la linea é quasi tutta in galleria. che male fa?", sono tre dei ...

"La democrazia è superata". Grillo rilancia l'uscita dall'euro : "Dobbiamo capire che la democrazia è superata". In una intervista a Ian Bremmer per la trasmissione america GZeroWorld, Beppe Grillo torna di propotenze sulla scena politica riproponendo le proprie (folli) idee per cambiare la politica italiana. E, se da una parte propone di superare il parlamento ("magari con un'estrazione casuale"), dall'altra riaccende la miccia dell'Italexit, ovvero l'uscita del nostro Paese dalla moneta unica. "Il ...

Sanità : Zaia incontra Grillo su punti nascita in Veneto : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) – Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha incontrato, in mattinata a Roma, il Ministro della Salute Giulia Grillo, con la quale ha approfondito il tema del recente parere ministeriale sulla chiusura dei punti nascita veneti di Valdagno, Piove di Sacco e Adria.In precedenza, Zaia aveva inviato al Ministro una dettagliata lettera, nella quale descrive la situazione delle strutture interessate e le ...

M5S - processo a ex militante Favia : Grillo citato come testimone : Ci sarà anche Beppe Grillo a testimoniare al processo Favia. Chi è Favia? Prima di Luigi Di Maio, c'era Giovanni Favia. Era lui dieci anni fa l'enfant terrible, il delfino, il ragazzo prodigio del ...

Pelonzi : comicità su buche non è gradita - Grillo sia serio ogni tanto : Pelonzi: chieda scusa a mamma distrutta da dolore Roma – Di seguito il comunicato di Antongiulio Pelonzi, capogruppo del Pd capitolino. “Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, scrive ‘mia figlia aveva tutto quello che serve a un motociclista per non morire ma su quella strada c’è tutto quello che può uccidere un motociclista’”. “Domenica scorsa Beppe Grillo affermava: ‘Le buche? Ma quali? Io ...

Rai - l'editto dal balcone del Forum di Grillo : “Due reti sul mercato - una senza pubblicità” : Si intravede da dietro una finestra la chioma bianca di Beppe Grillo e si sente la sua voce urlata al megafono. Ai videomaker che hanno atteso per tutto il giorno davanti all'ingresso dell'albergo dove alloggia quando è nella Capitale, il comico e garante M5S ha offerto solo una brevissima battuta con un messaggio criptico: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità". Grillo ha poi chiuso la ...

Beppe Grillo lancia l’editto sulla Rai : “Due canali sul mercato e uno senza pubblicità” : Beppe Grillo lancia, dalla finestra della sua camera all'hotel Forum di Roma, una sorta di editto sulla Rai: "Rai3, Rai2 e Rai1, due finiranno sul mercato e una sarà senza pubblicità", afferma affacciandosi con un megafono per far sentire meglio la sua voce ai giornalisti presenti davanti all'ingresso della struttura che da sempre ospita il fondatore del M5s.Continua a leggere