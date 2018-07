Gossip Uomini e Donne | Nicolò Ferrari torna sulla sua esperienza come corteggiatore di

Uomini e Donne Gossip : Nicolò ritorna a parlare del suo percorso come corteggiatore di Nilufar : Uomini e Donne, Nicolò Ferrari ripensa al suo percorso come corteggiatore di Nilufar e commenta: “Io sono stato corretto e sincero” Nicolò Ferrari, a distanza di tempo, è tornato a parlare oggi del suo percorso a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore di Nilufar, rispondendo ad alcune domande che gli sono state fatte dai suoi follower, […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Nicolò ritorna a parlare del suo percorso come ...

Gossip Uomini e Donne - Cristian e Tara per ora non vogliono figli : 'Non è una priorità' : Tra le coppie storiche formatesi in questi anni a Uomini e Donne, vi è quella composta da Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. Ormai è passato gia' un bel po' di tempo dalla scelta dell'ex tronista, e di cose ne sono successe davvero tante. Prima la crisi, poi lo scandalo che ha coinvolto Tara e Lucas Peracchi, e infine il matrimonio. In quest'ultimo periodo, la coppia sembra essersi un po' allontanata dal mondo della televisione, ma Tara ...

Uomini e Donne Gossip - Angela Artosin mamma : è nato il secondo figlio - i dettagli : Uomini e Donne Gossip, Angela Artosin mamma per la seconda volta, i dettagli del lieto evento: il padre, nome e peso del figlio e le prime parole dopo il parto Angela Artosin, 37enne di Verona ed ex tronista dell’edizione 2007 – 2008 di Uomini e Donne, è diventata mamma: è nato il suo secondo figlio, Sante. A […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Angela Artosin mamma: è nato il secondo figlio, i dettagli proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e donne - l'appello di Gemma Galgani per Ida e Riccardo : 'Non perdetevi' : Tra le coppie di Uomini e donne che stiamo vedendo in gara quest'estate a Temptation Island 2018, vi sono anche Ida e Riccardo, i due protagonisti del trono over, i quali hanno scelto di mettere alla prova il loro sentimento nato appena sette mesi fa. Un'esperienza non facile per Ida e Riccardo, tanto che in soccorso della Platano è arrivata anche l'amica Gemma Galgani, la quale proprio questa settimane sulle pagine di Uomini e donne Magazine ha ...

TINA CIPOLLARI INCINTA?/ Uomini e donne - pancino e visita in una clinica : la vamp non replica al Gossip... : TINA CIPOLLARI che difende l'ex marito che annuncia che passeranno le vacanze insieme e poi spunta un pancino sospetto che lascia pensare ad una quarta gravidanza, sarà vero?(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:42:00 GMT)

Gossip Uomini e Donne - Francesca Del Taglia incinta : ‘Non vedo l’ora ma ho tanta paura’ : Nuovo bebé in arrivo per una coppia storica di Uomini e Donne: si tratta di Francesca Del Taglia e di Eugenio Colombo. Agli inizi del prossimo mese di agosto, infatti, è prevista la nascita del secondogenito, che prenderà il nome di Zeno. Ricordiamo che la coppia ha già un figlio, Brando. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto alle numerose domande che i suoi ammiratori hanno voluto rivolgerle proprio in merito alla gravidanza, ...

Gossip Uomini e Donne : Nicolò Brigante - messaggio subliminale diretto a Virginia Stablum? : Sarà un caso ma proprio a poche ore dalla notizia del fidanzamento di Virginia Stablum con un ragazzo di Verona, un certo Daniele, è tornato a farsi vivo il suo ex, Nicolò Brigante. L’ex tronista di Uomini e Donne ha postato un messaggio su Instagram Stories che, seppur non fa riferimento esplicito alla sua ex corteggiatrice, lascia intendere che sia indirizzato a lei. Nicolò Brigante e quel post che sembra indirizzato alla sua ex, ...

Uomini e Donne Gossip : Sara Affi Fella scrive a Luigi : Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella scrive un commento a Luigi Un inaspettato gesto di Sara Affi Fella spiazza completamente il web e tutti i fan della coppia. Proprio nelle ultime ore, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo mi piace e ha commentato con un cuoricino uno scatto che ritrae Luigi […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Sara Affi Fella scrive a Luigi proviene da gossip e Tv.

Gossip : Gianni Sperti non ha mai creduto alla storia tra Sara e Luigi di Uomini e Donne : Sembra che Gianni Sperti non abbia reagito molto bene a quello che è successo ad alcuni protagonisti di Uomini e Donne dopo la fine del loro percorso in Tv; la rottura tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni oppure le bugie che ha raccontato Nilufar Addati durante il suo trono, non devono essere andate giù allo storico opinionista della trasmissione. Approfittando del gioco Fammi una domanda che sta impazzando su Instagram, l'ex ballerino ha ...

Uomini e Donne Gossip : Eleonora Rocchini spiega il significato dei suoi tatuaggi : Eleonora Rocchini, amata e seguita tanto sui social dai fan di Uomini e Donne, ha avuto modo di rispondere a diverse domande che le sono state poste su Instagram nelle ultime ore. Su una di queste, però, l’ex corteggiatrice ed attuale compagna di Oscar Branzani si è voluta soffermare particolarmente. --Si tratta nello specifico dell’argomento “tatuaggi”: qual è il significato che si nasconde dietro ogni tattoo fatto da Elenora Rocchini? ...

Gossip Uomini e donne - l'appello di Federico a Maria De Filippi : 'Riprendimi sul trono' : Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e donne nel 2008, lancia un appello a Maria De Filippi affinché gli possa offrire una seconda possibilità e farlo tornare nuovamente sul trono della trasmissione sentimentale di Canale 5. In una recente intervista rilasciata al settimanale 'Nuovo Tv', Federico ha rivelato di essere alla ricerca della seconda possibilità e che vorrebbe trovare in tv la donna giusta per fare un figlio e mettere su ...

Francesco Monte e Sara Affi Fella - insieme in Puglia/ Uomini e Donne : “Work in progress…” - scatta il Gossip : Francesco Monte e Sara Affi Fella, insieme in Puglia; gli ex protagonisti di Uomini e Donne fanno impazzire il gossip: “Work in progress…”, cosa succede?(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Uomini e Donne Gossip - Marco Fantini in lacrime per un brutto scherzo : Beatrice spiega : gossip Uomini e Donne, Marco Fantini vittima di un imbarazzante scherzo: Beatrice Valli spiega Vittima dei social questa volta è Marco Fantini. Da un innocente scherzo, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito per stare male. La stessa Beatrice Valli ha voluto spiegare nei minimi particolari l’accaduto. Mentre si trovavano in spiaggia, il telefono […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Marco Fantini in lacrime per un brutto ...

Gossip Uomini e donne - Gemma e Giorgio : ritorno di fiamma in vista per la coppia over : Potrebbe non essere ancora finita del tutto la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, i due protagonisti di Uomini e donne trono over, che anche quest'anno hanno appassionato milioni di spettatori con le loro vicende sentimentali. Sul finire della stagione abbiamo visto che Gemma ha provato a riconquistare, inutilmente, il cuore del 'gabbiano toscano' ma stando alle indiscrezioni riportate sul settimanale 'Nuovo Tv' potrebbe esserci al più ...