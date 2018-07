Google testa la barra di navigazione che si adatta dinamicamente alla tonalità di Gboard

Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android : Google sta conducendo dei test per le risposte rapide in Chrome per Android. L'introduzione del supporto alle risposte rapide sarebbe un importante passo in avanti per l'applicazione. L'articolo Google sta testando le risposte rapide in Chrome per Android proviene da TuttoAndroid.

Google Immagini testa modifiche all’interfaccia per il Web : Google Immagini sta sperimentando un nuovo design che include un visualizzatore di foto simile a una cartolina e un carosello a forma di pillola L'articolo Google Immagini testa modifiche all’interfaccia per il Web proviene da TuttoAndroid.

Il Play Store testa una nuova interfaccia - Google Plus modifica la bottom bar : Google compie un paio di modifiche nelle app del Play Store e di Google Plus: nel primo caso troviamo cambiamenti nell'interfaccia di ricerca, nel secondo l'aggiunta di una tab nella bottom bar. L'articolo Il Play Store testa una nuova interfaccia, Google Plus modifica la bottom bar proviene da TuttoAndroid.

Google - 4.3 miliardi di multa Ue per Android/ Contestazione de Bruxelles : cosa chiesto ai produttori : Google, multa record: 4.3 miliardi per Android. Ultime notizie: abuso di posizione dominante da parte della società di Mountain View, è la più alta sanzione della storia(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 22:02:00 GMT)

Google Play Games testa una nuova pagina Hub dedicata ai giochi : Una nuova feature di Google Play Games potrebbe dare una mano a sviluppatori e software house ad ottenere maggiore visibilità per i propri giochi L'articolo Google Play Games testa una nuova pagina Hub dedicata ai giochi proviene da TuttoAndroid.

Google testa un tasto per minimizzare l’app Android Auto : Il team di Google dedicato al progetto Android Auto sta testando una nuova funzionalità che dovrebbe rendere l'utilizzo della sua applicazione più piacevole L'articolo Google testa un tasto per minimizzare l’app Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando diverse posizioni per il pulsante nuova scheda in Chrome Canary : Tra le modifiche all'interfaccia del browser Google Chrome vi è anche la posizione del tasto nuova scheda, al centro di vari test in Chrome Canary L'articolo Google sta testando diverse posizioni per il pulsante nuova scheda in Chrome Canary proviene da TuttoAndroid.

YouTube testa le miniature automatiche - Google Documenti offre ricerche in linguaggio naturale : YouTube sta testando le miniature generate automaticamente al posto di quelle inserite dall'utente, mentre Documenti Google aggiunge le ricerche in linguaggio naturale. L'articolo YouTube testa le miniature automatiche, Google Documenti offre ricerche in linguaggio naturale proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest : Google sembra aver decisamente tratto inspirazione da Pinterest per la nuova visualizzazione della ricerca immagini, in fase di test su desktop. L'articolo Google testa una nuova ricerca per immagini che ricorda tanto Pinterest proviene da TuttoAndroid.

Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account : Google sta testando una nuova interfaccia per la pagina dedicata all'account, con un aspetto che sembra pensato per sposarsi alla perfezione con Android P. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per le impostazioni dell’account proviene da TuttoAndroid.