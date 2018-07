Google rilascia finalmente il Navigatore per Google Maps Go

Google rilascia Android P Developer Preview 5 - disponibili OTA e Factory Image : Google ha rilasciato la quinta Developer Preview di Android P, l'ultima prima della versione stabile, che dovrebbe arrivare il prossimo mese. L'articolo Google rilascia Android P Developer Preview 5, disponibili OTA e Factory Image proviene da TuttoAndroid.

Patch di sicurezza di luglio 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di luglio, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati. L'articolo Patch di sicurezza di luglio 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia la beta 3 di Android P in vista dell’arrivo della versione finale : Come previsto dalla tabella di marcia pubblicata da Google un po' di tempo fa, ecco arrivare oggi la quarta developer preview (o beta 3, se preferite) di Android P, che, vi ricordiamo, sarà conosciuto con la numerazione 9.0. L'articolo Google rilascia la beta 3 di Android P in vista dell’arrivo della versione finale proviene da TuttoAndroid.

Sulla scia di Google - Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 : Google ha rilasciato rapidamente la seconda Beta di Android P, e Sony non ha tergiversato nell'adattarla al suo Xperia XZ2. Numerosi i problemi risolti L'articolo Sulla scia di Google, Sony rilascia Android P Beta 2 per Xperia XZ2 proviene da TuttoAndroid.