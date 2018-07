Golf | European Tour 2018 | Bryson DeChambeau continua a comandare il Porsche European

Golf – Porsche European Open : Dechambeau in vetta : Eurotour: Bryson Dechambeau in vetta al Porsche European Open. Partenza soft degli azzurri. I migliori sono stati Renato Paratore e Luca Cianchetti 63.i Lo statunitense Bryson Dechambeau guida con 66 (-6) colpi la graduatoria del Porsche European Open, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania, dove gli italiani hanno avuto un inizio soft. Infatti Renato Paratore ...

Golf - European Tour 2018 : comanda Bryson Dechambeau dopo il primo giro del Porsche European Open. Gli italiani inseguono : dopo l’Open Championship e il trionfo di Chicco Molinari, il Tour europeo riparte dalla Germania, da Amburgo precisamente, dove oggi è cominciato il Porsche European Open. Il primo giro ha visto l’americano Bryson Dechambeau chiudere in testa, con un giro in 66, ovvero sei colpi sotto il par, con una bella sequenza di sette birdie dopo il bogey in avvio. Alle spalle dello statunitense inseguono tre francesi, ovvero Mike Lorenzo-Vera, ...

Golf – Porsche European Open : sestetto azzurro in gara : Eurotour: sestetto azzurro al Porsche European Open. Patrick Reed, Bryson DeChambeau e Paul Casey il terzetto da battere in Germania Gli statunitensi Patrick Reed, numero 13 mondiale, e Bryson DeChambeau, numero 23, e l’inglese Paul Casey, numero 15, sono i giocatori più in alto nella graduatoria mondiale e saranno i favoriti nel Porsche European Open (26-29 luglio), il torneo che segue l’Open Championship, il major che ha segnato la ...

Golf - European Tour 2018 : Brandon Stone conquista lo Scottish Open con un ultimo round da sballo! Andrea Pavan nella top 15 : Brandon Stone realizza un ultimo round mostruoso e conquista lo Scottish Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 70 del Gullane Golf Club a East Lothian, in Scozia. Il sudafricano ha consolidato la prima posizione con 20 colpi sotto il par, realizzando un giro davvero strepitoso, concluso in 60 colpi (-10) con otto birdie e un eagle alla buca 16, grazie al quale ha chiuso ...

Golf - European Tour 2018 : Jens Dantorp si porta al comando dello Scottish Open. Classifica corta : Moving day che si è confermato tale allo Scottish Open, prova delle Rolex Series che precede di una settimana l’Open Championship, terzo Major dell’anno per il quale sono a disposizione tre posti per i primi tre giocatori non ancora qualificati. Il favorito per uno di questi pass è al momento lo svedese Jens Dantorp, che con un giro in 68, due sotto il par, si è portato al comando della Classifica con -13. Decisivi, nel suo round, ...

Golf - European Tour 2018 : c’è Robert Rock al comando dello Scottish Open. Solo Pavan e Gagli superano il taglio : Robert Rock guida la classifica dello Scottish Open dopo il secondo giro. Il Golfista inglese comanda con il punteggio di -13, maturato grazie a un ottimo giro in 63 colpi. Anche oggi le condizioni sono state favorevoli a Gullane, con score molto bassi. Rock ha fatto segnare sette birdie, cinque dei quali nelle prime nove, ma soprattutto non ha ancora perso un colpo nel torneo. Ad eguagliare questo dato è andato vicino lo svedese Jens Dantorp, ...

Golf - European Tour 2018 : equilibrio nel primo giro dello Scottish Open. Luke List in testa - bene Manassero ed Edoardo Molinari : È iniziato oggi, sul percorso del Gullane Golf Course, lo Scottish Open, prova del circuito delle Rolex Series dello European Tour ma soprattutto test generale in vista dell’Open Championship di settimana prossima. L’evento scozzese, infatti, riserverà ai primi tre non ancora qualificati, il pass per il terzo Major dell’anno. In pole per uno di questi posti c’è l’americano Luke List, scattato meglio dai blocchi nel ...

Golf - European Tour 2018 : Justin Rose e Patrick Reed le stelle dello Scottish Open. L’Italia ci prova con sei alfieri azzurri : Un parterre de rois si sfiderà in occasione dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 12 e domenica 15 luglio sul percorso par 72 del Gullane Golf Club di East Lothian. I migliori atleti del panorama mondiale effettueranno le prove generali in vista del The Open Championship, terzo Major stagionale, che catalizzerà l’attenzione durante ...

Golf - European Tour 2018 : azzurro sbiadito nel weekend. Chicco Molinari a riposo - gli unici sprazzi di luce con Renato Paratore : L’Italia non sfonda nel weekend del Golf. Ben sei italiani erano impegnati nel Dubai Duty Free Irish Open, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, ma il miglior azzurro non è andato oltre un mesto 40° posto. E’ di Renato Paratore l’unico guizzo di un fine settimana opaco per i rappresentanti del Bel Paese, un secondo round che gli aveva consentito di ergersi fino alla top 20 a metà gara, facendo sperare in un ...

Golf - European Tour 2018 : Russell Knox vince l’Irish Open al playoff. Renato Paratore è 40° : Russell Knox si è aggiudicato l’Irish Open al termine di una domenica incredibile a Donegal, in Irlanda. Lo scozzese ha vissuto una giornata da grande protagonista, girando in sei colpi sotto il par e raggiungendo il totale di -14 con un birdie proprio alla 18. Il neozelandese Ryan Fox ha raggiunto lo stesso score, con un giro quattro colpi sotto il par. I due se la sono giocato al playoff, vinto da Knox alla prima buca. Fox può comunque ...

Golf - European Tour 2018 : Erik Van Rooyen scappa via nel Dubai Duty Free Irish Open - italiani nelle retrovie : Erik Van Rooyen vola via nel Dubai Duty Free Irish Open, torneo inserito nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Ballyliffin Golf Club, in Irlanda. Il sudafricano ha realizzato un giro da favola nel terzo round del torneo, chiudendo in 66 colpi con 6 birdie nelle prime 9 buche e prendendo il largo fino a quota -14. Van Rooyen dispone ora di 4 lunghezze di margine sulla coppia composta dallo ...

Golf - European Tour 2018 : Ryan Fox raggiunto in testa all’Irish Open. Bella rimonta di Renato Paratore : C’è ancora Ryan Fox in testa all’Irish Open, prova delle Rolex Series in scena a Donegal, in Irlanda. Il neozelandese ha girato in 69 colpi, con un bel finale in crescendo, raggiungendo il totale di -8. Fox non è più solo in testa, però, perché oggi è stato raggiunto da Matthieu Pavon ed Erik Van Rooyen. Il francese ha trovato un solido round in 68, mentre il sudafricano ha dato spettacolo, con cinque birdie nelle prime nove e otto ...

Golf - European Tour 2018 : Ryan Fox scatta in testa all’Irish Open. Gli italiani inseguono : C’è Ryan Fox al comando della classifica al termine del primo giro dell’Irish Open, torneo delle Rolex Series che qualificherà i primi tre (non ancora qualificati) all’Open Championship, apertosi oggi sul percorso del Ballyliffin Golf Course di Donegal, in Irlanda. Il neozelandese è stato il migliore della prima giornata, girando in 67 colpi, ovvero 5 sotto il par, con sei birdie e un bogey sulla sua carta. Alle sue spalle è ...

Golf – Dubai Duty Free Irish Open - sei gli azzurri impegnati nel quarto evento dell’European Tour : E’ il quarto torneo delle Rolex Series con un ottimo field che comprende anche Rory McIlroy, oltre ai sei azzurri guidati da Matteo Manassero Sei giocatori azzurri sono impegnati nel Dubai Duty Free Irish Open (5-8 luglio), il quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in programma al Ballyliffin GC, nella Contea di Donegal in Irlanda. Sono Matteo Manassero, Renato ...