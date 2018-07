Gli tagliano la luce | s' attacca al condominio Nei guai l' inquilino

Costantino VitaGliano - la madre sta molto male : Costantino Vitagliano, indimenticato protagonista di “Uomini e Donne” e fautore della professione del tronista, torna a far parlare di sé. Questa volta, però, la sua vita sentimentale non c’entra. Nel corso di un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, il 44enne milanese è tornato a parlare della malattia che ha colpito la madre. «Dal punto di vista personale sto vivendo un momento difficile. Vorrei che mia ...

Costantino VitaGliano - "Spero che mia madre veda crescere sua nipote" : La mamma di Costantino Vitagliano, uno dei tronisti più famosi di sempre, non sta bene. L'ha raccontato lui stesso al magazine di Uomini e Donne, dicendo che la situazione, al momento, è molto complicata. Costantino è papà della piccola Ayla, 3 anni, nata dalla relazione con Elisa Mariani, e spera che la madre possa vedere crescere la nipote. È l'unico desiderio che ha in questo momento.L'ex tronista ha partecipato a tante esperienze ...

Il dolore di Costantino VitaGliano : "Vorrei che mia madre guarisse" : Costantino Vitagliano a cuore aperto. Intervistato da Uomini e Donne Magazine, la rivista ufficiale del programma che lo ha consegnato alla popolarità, il primo...

La tragedia di Costantino VitaGliano : l’ex tronista costretto a sopportare questo dolore : Ha raggiunto la celebrità diventando tronista a Uomini e donne. Erano gli anni 2000 e per Costantino fu un periodo d’oro: tantissimi impegni lavorativi, la fama, l’assenza di sonno, le cifre esorbitanti che intascava. Tutti soldi che Costantino ha usato per aiutare la famiglia. Grazie ai suoi guadagni, il papà di Costantino ha potuto smettere di lavorare in anticipo e, insieme alla madre, si è concesso una lunga e rilassante vacanza. Una delle ...

Costantino VitaGliano confessa il suo dramma : Uomini e Donne: Costantino Vitagliano rivela che la madre sta male Lui è stato il primo tronista di Uomini e Donne ad ottenere un incredibile successo. Chi è? Costantino Vitagliano. Quest’ultimo ha fatto davvero impazzire milioni di donne, pronte a fare di tutto pur di ottenere le sue attenzioni. E la sua storia con Alessandra Pierelli ha appassionato milioni di telespettatori. Ma da quegli anni di acqua sotto i ponti ne è passata davvero ...

Costantino VitaGliano parla della madre : “Vorrei che potesse guarire” : Costantino Vitagliano: “Vorrei che mia madre potesse guarire” Costantino Vitagliano, diventato famoso per aver partecipato a Uomini e donne nelle vesti di tronista, ha risposto a cinque domande, intervistato per Uomini e donne magazine. Gli è stato chiesto se ha un sogno personale non ancora realizzato e lui ha risposto parlando della madre. L’ex tronista, […] L'articolo Costantino Vitagliano parla della madre: ...

Infissi e domotica - i nuovi tetti taGliano a metà l’ecobonus : La bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico che ritocca i parametri di riferimento degli sconti fiscali per la riqualificazione energetica è destinata a cambiare i connotati dell’ecobonus. C’è il rischio di far perdere a imprese e cittadini molti euro di potenziali detrazion...

Sanità : i fondi della Regione scarseggiano - Gli infermieri si taGliano Gli incentivi : Recuperati 16 milioni e mezzo di euro per finanziare 250 assunzioni a tempo indeterminato. L'assessore Gallera: "Alto senso di responsabilità"

Migranti della Diciotti - trafficanti taGliano un dito a un bimbo per ricattare genitori : Migranti della Diciotti, trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori Migranti della Diciotti, trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori Continua a leggere L'articolo Migranti della Diciotti, trafficanti tagliano un dito a un bimbo per ricattare genitori proviene da NewsGo.

TaGliano le orecchie al cane per vincere il concorso di bellezza - a processo padrone e veterinario : Con l'accusa di maltrattamento di animali, in particolare per aver cagionato lesioni senza necessità, si profila un processo per il padrone di un american staffordshire terrier e di un veterinario ...

In Australia se non vaccini tuo fiGlio ti taGliano i benefit fiscali : 28 dollari in meno ogni due settimane per ogni figlio non vaccinato: così il governo conta di incentivare le vaccinazioni e aumentare le coperture The post In Australia se non vaccini tuo figlio ti tagliano i benefit fiscali appeared first on Il Post.

GR : sconosciuti taGliano gomme di una dozzina di auto a Landquart : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Vitalizi - Salvini : "Prima si taGliano meGlio è" : Anche oggi il tema dei Vitalizi è stato molto caldo e oltre alla diatriba tra il MoVimento 5 Stelle e la Presidente del Senato Casellati ci sono state anche delle dichiarazioni dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Salvini ha detto:"Prima si tagliano, meglio è. È giusto che i parlamentari del passato siano trattati come tutti gli altri cittadini, prendendo quello che hanno versato, e che i milioni risparmiati vadano ai pensionati ...

Ex parlamentari : 'TaGliano i vitalizi per mettere mano alle pensioni deGli italiani' : L’associazione degli ex parlamentari annuncia battaglia contro la delibera sul taglio dei vitalizi approdata oggi in ufficio di presidenza alla Camera: proprio questo pomeriggio si è svolta a Montecitorio una conferenza stampa con Antonello Falomi e Giuseppe Gargani, i quali hanno spiegato nel dettaglio i motivi della loro opposizione a questo provvedimento voluto dal Presidente della Camera [VIDEO] Roberto Fico. Falomi: 'Togliere vitalizi è ...