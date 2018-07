Gli incendi in Grecia sono colpa dell’Europa?

Incendi in Grecia - 86 morti : esaminati tutti i resti - oggi ConsiGlio dei ministri straordinario : “tutti i resti” delle “86 persone” morte negli Incendi in Grecia sono stati esaminati: lo ha reso noto il capo dello staff medico nell’obitorio di uno dei principali ospedali di Atene. Sul posto, ha rilevato l’inviato ANSA, continua il calvario dei parenti. Il premier greco, Alexis Tsipras, ha convocato per oggi pomeriggio un Consiglio dei ministri straordinario. Il governo ha reso noto di aver presentato ...

Grecia - daGli incendi all'alluvione : fiumi di fango nelle strade di Atene : Forti piogge hanno causato inondazioni improvvise a nord di Atene, tre giorni dopo gli incendi devastanti che hannoprovocto più di 80 di persone...

Incendi in California : un morto e diversi feriti/ Video ultime notizie : miGliaia evacuati - brucia lo Yosemite : Incendi in California: un morto e diversi feriti. Video ultime notizie: migliaia di persone evacuate, brucia lo Yosemite Park da ormai due settimane. Ecco cosa sta accadendo(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:29:00 GMT)

Di nuovo deGli incendi in California : Hanno provocato un morto e qualche ferito, ma i pompieri non riescono a contenerli ed è stato evacuato il parco di Yosemite The post Di nuovo degli incendi in California appeared first on Il Post.

Grecia - Gli incendi hanno origine dolosa : I vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme durante un incendio a Kineta, vicino ad Atene, il 24 luglio 2018 (Foto: Valerie GACHE / AFP / Getty Images) Il bilancio degli incendi, che hanno colpito la Grecia dall’inizio di questa settimana, è di 83 vittime e oltre 500 feriti, circa 60 persone sono ancora in cura in ospedale, 11 in terapia intensiva e sono decine i dispersi. Non risultano italiani irreperibili, fa sapere la Farnesina ...

Incendi Grecia - abusivo il 49% delle case distrutte : Mati la capitale deGli illeciti. “Le vie di fuga tombate con il cemento” : Mati è diventata luogo simbolo non solo della movida ateniese ma anche dell’abusivismo che da sempre imperversa in Grecia. Lì avevano ville e appartamenti praticamente a un metro dal mare artisti, intellettuali, politici e manager. Lì si conta il maggior numero delle vittime dei 47 roghi che hanno flagellato la marina della capitale e fonti del governo di Atene l’hanno definita “la capitale dell’abusivismo”. Ed ...

Rogo rifiuti a Pascarola - il grande business deGli incendi in serie : Quattro incendi nei capannoni che accumulano rifiuti in meno di due mesi sono troppi per non domandarsi cosa stia succedendo in Campania, visto che il fuoco è sempre stato il mezzo più rapido ed ...

Il governo greco dice di avere «indizi concreti» che Gli incendi di questi giorni siano stati dolosi : Il ministro greco della Protezione Civile, Nikos Toskas, ha detto di avere «indizi concreti» che le fiamme che hanno causato i gravissimi incendi di questi giorni siano state dolose. Toskas ha detto che il governo è arrivato a questa conclusione dopo avere The post Il governo greco dice di avere «indizi concreti» che gli incendi di questi giorni siano stati dolosi appeared first on Il Post.

PERDE MARITO E FIGli NELL'INCENDIO DI ATENE/ “Sento ancora le loro voci” : mamma distrutta dal dolore : Un padre i i due FIGLI muoiono tra le fiamme degli icnendi scoppiati nei giorni scorsi in Grecia, si salva solo la madre le cui parole vengono lette al telegiornale della tv greca(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 20:15:00 GMT)

Le immagini delle coste di Mati - incenerite daGli incendi in Grecia : Chilometri di coste incenerite. Le inquietanti immagini della devastazione causata dagli incendi in Grecia nella zona di Mati, sul litorale, a circa 40 km da Atene, riprese dai droni. Case distrutte, alberi e interi boschi bruciati, un paesaggio spettrale che contrasta con il blu del mare.

