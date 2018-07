Giovani | competenti e appassionati | ecco i ricercatori italiani antiplastica

Il governo Conte? Fatto di Giovani E sono anche più competenti Alla sfida del fuoco amico e nemico : Se non fosse per un paio di ministri che alzano la media, il governo Conte, il governo del cambiamento sarebbe probabilmente il governo con l’età media più bassa che mai si era insediato al Colle. Bene, il bisogno di svecchiare la classe politica era qualcosa di molto sentito. Non è certo un passo decisivo ma perlomeno è un primo indirizzo positivo Segui su affaritaliani.it