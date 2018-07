Giovane promessa sportiva muore il giorno del suo 18esimo compleanno

Mondo dello Snowboard in lutto - è morta Ellie Soutter : la Giovane promessa aveva solo 18 anni : Ellie Soutter aveva solo 18 anni , ma è morta dopo il rientro a casa dagli allenamenti all’estero con la nazionale inglese di Snowboard Ellie Soutter , sognava di far parte del team inglese alle prossime Olimpiadi, ma non ci potrà essere. La giovane sportiva, specialista dello Snowboard , è morta nel giorno del suo 18° compleanno, lasciando un’intera Nazione senza parole. A dare notizia del decesso della 18enne inglese il padre su ...

Sulle strade di Roma perde la vita un'altra Giovane promessa. Morto lo chef stellato Alessandro Narducci : È il giovane chef Alessandro Narducci una delle due vittime dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Roma su Lungotevere della Vittoria, in zona Prati. Il ragazzo tornava a casa dopo aver terminato di lavorare in un noto ristorante della Capitale.Nell'impatto con un'auto è morta anche la ragazza che era a bordo dello scooter insieme a lui. Diversi i messaggi lasciati già sulla pagina Facebook dello chef . "La vita ...

Lutto nel mondo del tennis : morta in un incidente stradale la Giovane promessa Arianna Rossetto : La 17enne Arianna Rossetto è stata una delle vittime di un incidente stradale all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza C’era anche una giovane promessa del tennis tra le quattro vittime del doppio incidente avvenuto martedì in tarda mattinata lungo lo stesso tratto dell’A31, all’altezza del casello di Albettone-Barbarano, in direzione Vicenza. Nel doppio tamponamento ha infatti perso la vita ...