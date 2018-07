Giornata all' insegna degli acquisti per i Listini europei

Serie A. Big match già alla 1° Giornata con Lazio-Napoli. Su Sisal Matchpoint esordio positivo per Carlo Ancelotti : Con il sorteggio del calendario della stagione 2018-2019, si è ufficialmente alzato il velo sulla prossima Serie A. Si parte con il botto, visto il big match in programma già alla prima giornata, un Lazio-Napoli che promette spettacolo. Sul tabellone di Sisal matchpoint è possibile scommettere sui match della prima giornata di campionato e l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra, per i bookmaker sarà positivo. Il Napoli ...

È stato sorteggiato il calendario della Serie A di calcio : alla prima Giornata ci sarà Lazio-Napoli : Oggi è stato sorteggiato il calendario della prossima stagione della Serie A di calcio. Il campionato comincerà il 18 agosto – un po’ prima rispetto al solito – e finirà il 26 maggio. Parteciperanno 20 squadre. La suddivisione delle partite all’interno The post È stato sorteggiato il calendario della Serie A di calcio: alla prima giornata ci sarà Lazio-Napoli appeared first on Il Post.

Calendario Serie A 2018/2019 : si parte con Lazio-Napoli. Juve-Napoli alla 7^ Giornata : Calendario Serie A- Pronti via, si partirà il 19 agosto. 1^ giornata con Lazio-Napoli come big match. La Juve esordirà contro il Chievo a Verona. Milan in casa con il Genoa. alla 7^ giornata sfida tra Juventus-Napoli. Calendario COMPLETO 1° giornata (19/08/2018 – 20/01/2019) Atalanta-Frosinone Bologna-SPAL Chievo-Juventus Empoli-Cagliari Lazio-Napoli Milan-Genoa Parma-Udinese Sampdoria-Fiorentina Sassuolo-Inter Torino-Roma 2° ...

