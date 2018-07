Ginnastica | Europei 2018 | Italia | tra infortuni e assenze Le azzurre ci provano a

Ginnastica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia. Assente Lara Mori - torna Sofia Busato. Quintetto innovativo - juniores da sballo : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2018 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Spicca l’assenza di Lara Mori che doveva rivestire il ruolo di capitana ma che rimarrà a casa insieme all’infortunata Martina Basile e a Sara Ricciardi, ultima tagliata dal Quintetto. Ci presenteremo dunque all’SSE Hydro ...

Ginnastica - Europei 2018 – Quando gareggia l’Italia? Date - programma - orari e tv : come seguire le azzurre : L’Italia proverà a essere grande protagonista agli Europei 2018 di Ginnastica artistica femminile, in programma dal 2 al 5 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). La nostra Nazionale proverà a ben figurare nella rassegna continentale, in programma all’SSE Hydro dove tre anni fa strappammo il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 attraverso i Mondiali. Ci presenteremo con un gruppo giovane tra le seniores ma con la speranza di lottare per ...

Ginnastica - Europei 2018 – Tutti gli ordini di rotazione e le suddivisioni : quando si scende in pedana. Italia - inizio alla trave : Dal 2 al 5 agosto si disputeranno gli Europei 2018 di Ginnastica artistica femminile a Glasgow (Gran Bretagna): l’SSE Hydro, impianto in cui si sono svolti anche i Mondiali 2015, sarà teatro della massima rassegna continentale che quest’anno si consuma all’interno della cornice dei multisportivi European Championships. Come sempre il sorteggio degli ordini di rotazione e la definizione delle suddivisioni è un momento ...

Ginnastica - Europei 2018 : che sfilza di assenze! Mustafina non ritorna - infortuni Komova e Steingruber. Iordache e Ferrari out : Saranno diverse le atlete di spicco assenti agli Europei 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Gli infortuni e varie vicissitudini hanno infatti impedito ad alcune stelle di prendere parte alla rassegna continentale che quest’anno ha cambiato collocazione nel calendario rispetto al tradizionale appuntamento primaverile. Tutti si aspettavano Aliya Mustafina, chiamata al grande rientro ...

Ginnastica - Europei 2018 : parata di stelle. Melnikova - Derwael - Wevers e Downie : tutte le Campionesse da ammirare : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow dal 2 al 5 agosto, si preannunciano particolarmente avvincenti e appassionanti vista la presenza di grandi stelle anche se spiccano delle assenze importanti come quelle di Aliya Mustafina (data per rientrante dopo la gravidanza e invece rimasta a casa), Viktoria Komova (la cui partecipazione era certa fino a settimana scorsa, poi out per una bronchite e un problema a un dito), ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - il collegiale per scegliere il quintetto. Chi volerà a Glasgow? Senza Maggio - lotta per 5 body : Oggi inizia il collegiale dell’Italia in preparazione agli Europei 2018 di Ginnastica artistica in programma a Glasgow dal 2 al 5 agosto. Manca una settimana alla partenza della nostra Nazionale verso la Gran Bretagna, la rassegna continentale è davvero dietro l’angolo ma ancora non si conosce ufficialmente il quintetto che cercherà di essere protagonista all’SSE Hydro: saranno proprio gli ultimi cinque giorni di allenamento a ...

Ginnastica - Europei 2018 : la sfortuna perseguita Martina Maggio - nuovo infortunio. Addio Glasgow - domani il collegiale dell’Italia : La sfortuna perseguita Martina Maggio che si è nuovamente infortunata al ginocchio, per la seconda volta nel giro di undici mesi. L’anno scorso un crac durante un allenamento al corpo libero in fase di preparazione ai Mondiali, questa volta un nuovo stop alla vigilia del collegiale e della possibile convocazione per gli Europei di Glasgow. La brianzola si dovrà fermare ancora una volta, dovrà stringere ancora i denti e cercare un nuovo ...

Ginnastica - Europei 2018 : rivoluzione nel regolamento! Cambia il format delle qualifiche - serve la perfezione. Juniores - tutto in un giorno : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica saranno ricchi di novità sotto il profilo del regolamento. La rassegna continentale non Cambia infatti soltanto la collocazione in calendario (2-5 agosto per le donne e 9-12 agosto per gli uomini, a differenza del consueto appuntamento primaverile) ma muta anche il format della competizione. Di seguito il regolamento completo della competizione che si svolgerà a Glasgow (Gran Bretagna) nell’ambito ...

Ginnastica - Europei 2018 : calendario - date - programma - orari e tv. Spettacolo a Glasgow : quando si gareggia e come seguirli : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto per quanto riguarda il settore femminile e dal 9 al 12 agosto per gli uomini. Si torna dunque a gareggiare nell’impianto che ha ospitato i Mondiali 2015 qualificanti per le Olimpiadi di Rio 2016: la stagione entra nel vivo con qualche mese di ritardo rispetto alle consuete abitudini, la rassegna continentale è stata ...

Ginnastica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Assente Meneghini - torna Busato. Chi vola a Glasgow? : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per un collegiale di preparazione agli Europei 2018 che si disputeranno a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto. Le ragazze si alleneranno al PalAlgeco di Brescia dal 25 al 30 luglio, poi verranno decisi i due quintetti che parteciperanno alla rassegna continentale. SENIORES: Lara Mori Martina Maggio Martina ...

Ginnastica - Europei 2018 : che Italia vola a Glasgow? Certezza Mori - dubbi Meneghini - ritorno Maggio. Osare Busato? : Mancano meno di tre settimane agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). L’Italia proverà a essere assoluta protagonista nella rassegna continentale che si svolgerà all’SSE Hydro dove ormai tre anni fa conquistammo il pass per le Olimpiadi di Rio 2016 attraverso i Mondiali: la nostra Nazionale si sta preparando in vista del primo ...

Ginnastica artistica - Europei 2018 : il calendario completo. Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2018 di Ginnastica artistica si disputeranno all’SSE Hydro di Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile) e dal 9 al 12 agosto (per gli uomini). La rassegna continentale, quest’anno inserita all’interno della neonata competizione multisportiva denominata European Championships, sarà riservata sia alle seniores che alle juniores: le grandi si cimenteranno nella prova a squadre ...

Ginnastica - Villa e Iorio : il futuro dell’Italia. Busato e Maggio - che ritorni. Mori guerriera - Ricciardi sorpresa - Meneghini in crisi. E per gli Europei… : Alla Play Hall di Riccione si sono disputati i Campionati Italiani 2018 di Ginnastica artistica. Non sono mancate le emozioni nella nota località balneare in provincia di Rimini con tante sorprese e rivelazioni, oltre a conferme e criticità. L’Italia chiude il weekend più importante entro i confini nazionali e si lancia verso gli Europei, in programma a inizio agosto a Glasgow. Di seguito gli spunti emersi nel fine settimana. GIOVANI, IL ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Elisa Iorio sfida Giorgia Villa - Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’All-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio. La giovane classe ...