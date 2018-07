Giappone | nominato nuovo ct | è Moriyasu

Giappone : allenatore squadra olimpica nominato Ct : Soluzione interna per il Giappone per il ruolo di ct dopo l’addio di Akira Nishino, che ha guidato la nazionale asiatica agli ottavi di finale del Mondiale. La federazione nipponica infatti ha promosso alla guida della nazionale maggiore Hajime Moriyasu, selezionatore della squadra olimpica Under 23 che si sta preparando per le Olimpiadi di Tokyo del 2020. “Ci sarà un ricambio generazionale”, ha assicurato l’ex ...