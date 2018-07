Giallo Marchionne ' in cura da un anno' Fca | ' mai informati'

Giallo Marchionne. 'in cura da un anno'. Fca : la famiglia non ci ha mai informati : Dopo giorni di silenzio assoluto, la clinica di Zurigo rompe il riserbo sulla morte del manager. Il difficile rapporto tra il dovuto rispetto della privacy e l'obbligo di informare i mercati -

“Ecco la causa della morte”. Marchionne - a poche ore dal decesso spunta il Giallo. Cosa è successo : Una notizia che ha colpito e addolorato l’Italia, quella della morte di Sergio Marchionne, scomparso a 66 anni compiuti da poco, a giugno. L’ex ceo di Fca era ricoverato all’ospedale universitario di Zurigo, in Svizzera, da oltre tre settimane dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Nella stressa struttura è venuto a mancare per un attacco di cuore: a rivelarlo ...