Già acquistabile Honor 9 Lite 4 64GB | dal 1 agosto a prezzo scontato la versione 3 32GB

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non ci aspettavamo l'arrivo dellapotenziata diin Italia potesse essere così veloce, ma è con grande piacere che quest'oggi rettifichiamo le precedenti previsioni, annunciandovi che il dispositivo con 4GB di RAM edi memoria interna risulta già disponibile all'acquisto, aldi 229.90 euro. Trattasi, in pratica, dello stesso importo applicato alla primamessa in vendita nel nostro Paese, sebbene presentasse 3GB di RAM edi memoria interna.Al di là del quantitativo delle rispettive memorie, il resto dell'hardware non ha subito ulteriori modifiche rispetto alla prima variante. Ricordiamo che per il terminale è in programma l'aggiornamento che porterà con sé l'omologazione al GPU Turbo, per l'aumento delle prestazioni grafiche ed il conseguente abbattimento dei consumi (maggiore potenza ed efficienza energetica, tutto quello che da diverso ...