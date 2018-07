Germania - prezzi import giugno oltre le attese : oltre le attese a giugno i prezzi import in Germania . Nel mese in esame si è registrata una crescita dei prezzi alle importazioni dello 0,5% dopo il +1,6% del mese precedente. La statistica è ...

Germania : prezzi alla produzione in salita oltre le attese : Teleborsa, - Crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania . Secondo l 'Ufficio Federale di Statistica tedesco , i prezzi all'industria del mese di giugno hanno segnato una crescita dello 0,...

Germania : prezzi alla produzione in salita oltre le attese : Crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania . Secondo l 'Ufficio Federale di Statistica tedesco , i prezzi all'industria del mese di giugno hanno segnato una crescita dello 0,3% su base ...

Germania - i prezzi all'ingrosso salgono oltre le attese : Teleborsa, - Nel mese di giugno, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 3,4% su base annuale, in aumento rispetto al +2,9% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio ...

Germania - i prezzi all'ingrosso salgono oltre le attese : Nel mese di giugno, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 3,4% su base annuale, in aumento rispetto al +2,9% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di ...

Germania - prezzi al consumo in crescita come da attese : Teleborsa, - Confermata in crescita l'inflazione in Germania del mese di giugno. Secondo l'ufficio statistico Destatis, a giugno, i prezzi al consumo sono cresciuti dello 0,1% su base mensile, come ...

Germania - prezzi alla produzione in crescita oltre le attese : Teleborsa, - Crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di maggio hanno segnato una crescita dello 0,5% ...

Germania - prezzi alla produzione in crescita oltre le attese : Crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di maggio hanno segnato una crescita dello 0,5% su base ...

Germania - in salita i prezzi all'ingrosso di maggio : Nel mese di maggio , i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita del 2,9% su base annuale, in aumento rispetto al +0,8% del mese precedente. Lo annuncia l 'Ufficio Federale di ...

Germania - i prezzi import +0 - 6% a aprile. Deluso il consensus : Teleborsa, - Si risollevano ad aprile i prezzi import in Germania dopo lo stallo di marzo. Nel mese in esame si è registrata una crescita dello 0,6% dopo la variazione nulla del mese precedente. La ...

Germania - in crescita i prezzi all'ingrosso : Teleborsa, - Nel mese di aprile, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita dell'1,4% su base annuale, in aumento rispetto al +1,2% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio ...

Germania - in crescita i prezzi all'ingrosso : Nel mese di aprile, i prezzi all'ingrosso in Germania hanno registrato una crescita dell'1,4% su base annuale, in aumento rispetto al +1,2% del mese precedente. Lo annuncia l'Ufficio Federale di ...

Germania - crescono ancora i prezzi alla produzione : Teleborsa, - Confermati in salita i prezzi alla produzione della Germania. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica tedesco, i prezzi all'industria del mese di aprile rispetto al mese precedente hanno ...