Genova | allerta gialla per ondate di calore Meteo | caldo in aumento | domenica previsti

Caldo : stato di pre allerta a Genova : Il ministero della Salute ha emesso per la città di Genova una pre-allerta (codice Giallo, livello 1) per il Caldo da oggi, venerdì 27 luglio a domenica 29. Il Centro di competenza per la prevenzione dei danni da ondate di calore di Regione Liguria invita pertanto le strutture sociali e sanitarie a predisporre tutte le misure necessarie, attivando la climatizzazione nelle aree di degenza o almeno nelle sale di socializzazione e ristoro e nelle ...

Genova - allerta gialla per ondate di calore da oggi sino a domenica | : In una nota la Regione invita tutte le strutture sanitarie e assistenziali a predisporre tutte le misure per prevenire eventuali malori dovuti al troppo caldo

Genova - allerta gialla per ondate di calore : In una nota la Regione invita tutte le strutture sanitarie e assistenziali a predisporre tutte le misure per prevenire eventuali malori dovuti al troppo caldo

Allerta gialla Liguria/ Meteo : temporali nella notte su Genova - rovesci probabili fino alle ore 15 : 00 : allerta gialla Liguria. Meteo: temporali nella notte su Genova, rovesci probabili fino alle ore 15:00 di oggi pomeriggio. Pronta a intervenire la protezione civile (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 08:06:00 GMT)