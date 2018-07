Gaza | due morti e 45 feriti in scontri

Cannonate israeliane al confine con Gaza : morti due palestinesi : Ancora sangue al confine tra Gaza e Israele. Due persone sono morte durante uno scontro a fuoco tra Hamas e l'esercito israeliano, esploso mentre nella zona erano in corso manifestazioni di massa palestinesi . Lo riferisce l'emittente televisiva Canale 10.Stando a quanto riferito dal ministero della Sanità locale le due vittime sarebbero state uccise dalle Cannonate sparate dalle milizie israeliane verso una postazione palestinese a Khan ...

Jet israeliani colpiscono due volte Gaza in risposta a razzi di Hamas : Questa mattina, jet israeliani hanno condotto, in due diverse ondate, raid contro le postazioni di Hamas nella Striscia di Gaza . All'alba, infatti, l'organizzazione terroristica ha lanciato una prima '...

Gaza - uccisi due palestinesi al confine : 21.33 Due manifestanti palestinesi, uno 13enne, l'altro di 24 anni sono stati uccisi nel sud della Striscia, negli scontri con l'esercito israeliano per la 'Marcia del Ritorno' alla barriera difensiva al confine Israele-Gaza. Lo confermano fonti mediche della Striscia secondo cui i feriti sono 310, (compresi gli intossicati da lacrimogeni): di questi 3 sono in gravi condizioni. Fonti israeliane parlano di almeno 2000 manifestanti in 6 punti di ...