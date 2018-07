Gay pride blasfemo a Imola | Chiesa e politica sul piede di guerra

Vescovo di Imola : messa di riparazione per il Gay Pride : Molti slogan lanciati hanno contraddetto quella scritta: incitazioni a odiare una forza politica, insulti alle forze dell'ordine, ripetute luride bestemmie in piazza Matteotti. La Diocesi di Imola ...

In 5 punti il 'no' al Gay pride : i vescovi molisani scrivono a chi aderirà alla manifestazione : Perciò, l'accettazione del proprio corpo come dono di Dio è per noi necessaria per accogliere ed accettare il mondo intero, come dono nella Casa comune. Invece, constatiamo che quando viviamo una ...

Gay pride a Czstochowa - resistenza dei cattolici : Giovedì gnocchi e domenica 8 luglio - tutto il mondo è paese - giornata di Gay Pride anche nella cattolicissima e arciconservatrice Polonia. Ma dove? A Czstochowa , la città slesiana dove sorge il ...

Napoli Pride - l’autore del dossier sui preti Gay sfila nei panni di Gesù : “Provocazione? No - dove c’è amore c’è Dio” : E’ vestito da Gesù ma giura che non si tratta di una provocazione. “Non è blasfemia, ma volevo usare le icone sacre per catalizzare l’attenzione sulla tematica dell’amore. Noi portiamo un messaggio evangelico, la Bibbia dice ‘dove c’è amore c’è Dio”. Francesco Mangiacapra, l’autore di un libro che poi è diventato un dossier sui preti gay si presenta vestito così al Mediterranean Pride di Napoli. “Il dossier ha dato i suoi frutti ma hanno preso ...

Bologna - Gay pride all'asilo : ...del 15 settembre 2015 affermava che ' che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né ideologie gender ne l'insegnamento di pratiche estranee al mondo ...

Trump in visita in Scozia - ma la premier Sturgeon non lo accoglie e va al Gay pride : Trump in visita in Scozia, ma la premier Sturgeon non lo accoglie e va al Gay pride Diecimila persone hanno sfilato a Edimburgo contro il presidente Usa durante la sua visita in Scozia: la premier scozzese Nicole Sturgeon, dichiaratamente anti-Brexit, ha disertato il comitato d’accoglienza all’aeroporto di Prestwick, e ha preferito prendere invece parte, da aperta […] L'articolo Trump in visita in Scozia, ma la premier Sturgeon ...

GIORNATA DEL Gay pride AL CAMPO ESTIVO DELL'ASILO/ Ultime notizie Casalecchio - Casini : "Iniziativa strampalata" : Casalecchio, festa per il Gay PRIDE al centro ESTIVO. Ultime notizie: bambini truccati e colori arcobaleno, la rabbia dei genitori dei piccoli, "è inopportuno". Le reazioni politiche(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:08:00 GMT)

Napoli - Mediterranean Pride : 'No ai porti chiusi'. L'escort del dossier contro i preti Gay sfila vestito da Gesù : I colori arcobaleno invadono Napoli per rivendicare i diritti della comunità LGBTQ. A poca distanza dal Pride di Pompei, nel giorno in cui i francesi festeggiano la presa della Bastiglia, gli ...

Festa per Gay pride nel centro estivo per bambini - diocesi di Bologna : “Sconcerto” : La “Festa” in un centro estivo per bambini per il Gay pride è sconcertante per la diocesi di Bologna. “La Chiesa di Bologna ha appreso con sconcerto che al centro estivo di una scuola dell’infanzia di Casalecchio di Reno è stato presentato l’evento del Gay pride a bambini in una fascia di età delicata come quella prescolare. Un tema così complesso meriterebbe di essere affrontato con maggiori cautele e sicuramente si ...

Trump arriva in Scozia - ma la premier va al Gay Pride : Dopo l'incontro con la Regina Elisabetta e Theresa May, e in attesa del vertice di lunedì prossimo ad Helsinki con Vladimir Putin, Donald Trump è arrivato in Scozia. Il presidente americano ...