Fs | prende quota la pista interna per il vertice | stop alla fusione con l' Anas

Nuovo stadio Napoli - prende quota l'ipotesi Melito : Un Nuovo stadio per il Napoli? O un massiccio restyling del San Paolo, come si diceva qualche tempo fa? Sul piatto ci sono varie ipotesi. "Da molto tempo esiste il vezzo di cercare di indovinare dove potrebbe essere...

Lopez - il tiramolla non si ferma. Riprende quota l'ipotesi Bertolacci : Neustift. Lisandro sì, Lisandro no, il tiramolla non si ferma. Ieri pomeriggio sembrava essersi aperto uno spiraglio, con il difensore argentino annunciato in partenza in serata direzione Genova dall'...

Terrore ad alta quota - l’ala dell’aereo prende fuoco. Panico per la nazionale dell’Arabia Saudita : Attimi di paura in fase di atterraggio all’aeroporto di Rostov in Russia per la nazionale di calcio dell’Arabia Saudita. Il guasto ad uno dei motori ha provocato un incendio che si è propagato sotto un’ala dell’Airbus A319. Nonostante l’incidente il volo è atterrato regolarmente; per i giocatori sauditi un piccolo brivido prima di disputare il match di Coppa del Mondo contro l’Uruguay in programma mercoledì, 20 giugno. L'articolo Terrore ad alta ...

Borsa svizzera riprende quota : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pensioni - riprende quota governo gialloverde : stop legge Fornero - le novità Video : riprende quota l’ipotesi di un governo gialloverde e quindi anche il contratto di programma che prevede, tra l’altro, la riforma Pensioni, il reddito di cittadinanza, la flat tax. In particolare, sulla previdenza, il contratto di governo alla tedesca, prevede il superamento della tanto chiacchierata legge Fornero, l’istituzione della quota 100 per tutti i lavoratori capace di soddisfare anche le esigenze dei precari che reclamano la quota 41 e ...

Juventus - in mezzo prende quota Pellegrini : TORINO - Bryan Cristante si avvicina a grandi passi alla Roma e, conseguentemente, spinge Lorenzo Pellegrini sul mercato. Per carità, siamo ancora ai primi passi nella costruzione delle squadre per la ...

Governo - lo spread Btp-Bund riprende la corsa : sfondata quota 200 punti : Torna a correre il differenziale tra Btp e Bund dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014

Governo - lo spread Btp-Bund riprende la corsa : sfondata quota 200 punti base : ... come il ministero dell'Economia. In avvio il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark , Isin IT0005323032, e il titolo tedesco di pari durata ha sfondato quota 200 punti, salendo a ...

Calciomercato Benevento - prende quota Bucchi per la panchina : Benevento - Retrocessione incassata, nuovo tecnico da decidere. Il Benevento è in fermento ed è al lavoro per l'erede di De Zerbi . prende quota il profilo di Christian Bucchi , che all'esordio in A ...

Il professor Conte perde quota per Palazzo Chigi. Mattarella prende tempo : ... @Adnkronos, 22 maggio 2018 Giorgetti o Savona? Niente di definitivo, se La Stampa afferma che l'economista già di osservanza ciampiana rimarrebbe ad occupare la casella del Ministero dell'economia . ...

Il professor Conte perde quota per Palazzo Chigi. Mattarella prende tempo : Articolo aggiornato alle ore 20,47 del 22 maggio 2017. Sembrava fatta, ora tutto torna in discussione. O almeno così pare, perchè da quando stamane il New York Times ha sollevato dubbi sulla bontà del curriculum presentato da Giuseppe Conte (università che non ricordano di averlo mai visto) le probabilità che il giurista vada ad occupare la poltrona di Presidente del Consiglio si sono fatte via ...

Premier. Nella notte prende quota Andrea Roventini : Da Giuseppe Conte a Paolo Savona fino ad Andrea Roventini. Secondo diverse fonti parlamentari, il nome favorito per Palazzo Chigi