Fs | Cda a Toninelli | Operato in pieno rispetto dello Statuto | tutela contro

Ferrovie dello Stato - Cda azzerato contro Toninelli : “Rispettato lo statuto. Pronti a azioni di tutela della nostra reputazione” : Il consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato , di cui il ministro Danilo Toninelli ha deciso la decadenza, minaccia “ azioni di tutela ” della propria “reputazione e professionalità” contro il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il cda ha diffuso una nota in cui, “in riferimento a quanto dichiarato dal Ministro”, sottolinea di “essersi attenuto strettamente e diligentemente alle ...

Toninelli "dimette" Cda Ferrovie : Mazzoncini lascia in polemica col governo : Renato Mazzoncini lascia l'incarico di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato dopo "meno di tre anni a seguito della decisione del nuovo governo di applicare lo spoil system" spiega con una lettera ai dipendenti il manager. Mazzoncini reagisce così alla scelta del governo di "licenziare" tutto il Consiglio di amministrazione (Cda) di FS non senza rivendicare però gli obiettivi raggiunti sotto la sua gestione:"In questo triennio FS ...

Blitz di Toninelli - azzerato il Cda delle Fs : In realtà la lettera, controfirmata dal ministro dell'Economia Giuseppe Tria, al Tesoro fa capo la partecipazione,, è in via di formalizzazione e dovrebbe essere recapitata a breve. Da qual momento, ...