Frode fiscale e caporalato | sequestri di immobili per 14 milioni in tutta penisola

Jamès Rodriguez dovrà pagare 11 - 65 milioni di euro per Frode fiscale in Spagna : Il calciatore colombiano dovrà versare oltre 11 milioni di euro al fisco spagnolo per una frode legata principalmente ai proventi dai diritti d'immagine. L'articolo Jamès Rodriguez dovrà pagare 11,65 milioni di euro per frode fiscale in Spagna è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Benzina in nero - super Frode fiscale da quattro miliardi : Le frodi fiscali nel settore petrolifero costano all?Italia tra i 2 i 4 miliardi di euro di mancato gettito tributario. Ed anche se le Forze dell?Ordine, Guardia di Finanza in testa, si...

Benzina in nero - super Frode fiscale da quattro miliardi : Una interrogazione parlamentare firmata da Pier Ferdinando Casini di Lista Civica Popolare e indirizzata ai Ministri dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dell'Interno...

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’attività investigativa, coordinata da Orietta Canova, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri, che hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode all’IVA perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente ines

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) - le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei r

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) – le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei responsabili di una significativa frode all’Imposta sul Valore Aggiunto perpetrata a vantaggio di una società operante nel trasporto di ...

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’attività investigativa, coordinata da Orietta Canova, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri, che hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode all’IVA perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse, sin dall’anno 2011 da 4 società nazionali aventi natura di vere e proprie cartiere, per servizi di ...

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale : Vicenza, 25 mag. (AdnKronos) – le Fiamme Gialle della Tenenza di Schio, in esecuzione di un decreto emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Massimo Gerace, hanno sequestrato ulteriori disponibilità finanziarie nonché quote societarie del valore di oltre 100.000 euro nei confronti di uno dei responsabili di una significativa frode all’Imposta sul Valore Aggiunto perpetrata a vantaggio di una società operante nel trasporto di ...

Vicenza : da Gdf sequestro da oltre un mln di euro per una Frode fiscale (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – L’attività investigativa, coordinata da Orietta Canova, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Vicenza, è stata svolta dai finanzieri, che hanno scoperto un ingegnoso sistema di frode all’IVA perpetrato mediante la sistematica annotazione di fatture soggettivamente inesistenti emesse, sin dall’anno 2011 da 4 società nazionali aventi natura di vere e proprie cartiere, per servizi di ...

Monza : Frode fiscale e riciclaggio - 21 arresti (2) : (AdnKronos) – Le indagini sono scaturite da un esposto, presentato nell’ottobre 2014, all Procura di Monza su un presunto episodio di corruzione, risalente al 2010, riguardante un comune brianzolo. Su delega della locale Autorità Giudiziaria, le Fiamme Gialle hanno iniziato accertamenti, anche di natura tecnica, rilevando varie condotte illecite, sia di carattere fiscale sia in materia fallimentare, poste in essere nella gestione di ...

Monza : Frode fiscale e riciclaggio - 21 arresti (2) : (AdnKronos) – Le indagini sono scaturite da un esposto, presentato nell’ottobre 2014, all Procura di Monza su un presunto episodio di corruzione, risalente al 2010, riguardante un comune brianzolo. Su delega della locale Autorità Giudiziaria, le Fiamme Gialle hanno iniziato accertamenti, anche di natura tecnica, rilevando varie condotte illecite, sia di carattere fiscale sia in materia fallimentare, poste in essere nella gestione di ...

Frode fiscale e riciclaggio in 4 regioni : 21 arresti : Milano, 21 mag. , askanews, La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip della città lombarda nei confronti di 30 persone , di cui 21 arrestate, ...

Monza : Frode fiscale e riciclaggio - 21 arresti : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - La Guardia di finanza di Monza ha arrestato 21 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Complessivamente sono 30 le persone colpite da un'ordinanza di cust

Monza : Frode fiscale e riciclaggio - 21 arresti : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – La Guardia di finanza di Monza ha arrestato 21 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Complessivamente sono 30 le persone colpite da un’ordinanza di custodia cautelare, residenti nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lecco, Bologna, Asti e Reggio Calabria. Le indagini, condotte dai ...