Francia | giugno in decelerazione per i consumi delle famiglie

Francia - giugno in frenata per i prezzi alla produzione : In frenata dei prezzi alla produzione francesi . Nel mese di giugno, il dato complessivo ha segnato un +0,3% su base mensile dopo il +0,6% di maggio. Lo comunica l'Ufficio Nazionale di Statistica ...

Francia - inflazione rivista al ribasso a giugno : Teleborsa, - Revisione al ribasso per l'inflazione in Francia nel mese di giugno. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese, INSEE,, i prezzi al consumo sono saliti su base annuale del 2%, lo 0,...

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote di oggi : Uruguay Francia e Brasile Belgio - 6 giugno - quarti - : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi venerdì 6 luglio per i quarti di finale. La nostra analisi e le favorite.

Pronostici Mondiali 2018/ Scommesse e quote di oggi : Uruguay Francia e Brasile Belgio (6 giugno - quarti) : Pronostici Mondiali 2018, Scommesse e quote per le partite di oggi venerdì 6 luglio per i quarti di finale. La nostra analisi e le favorite per i due match odierni(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 06:39:00 GMT)

Ascolti TV | Sabato 30 giugno 2018. Uruguay-Portogallo tocca il 42.9% - Balalaika 17%. Un’Estate in Provenza 13.2%. Nel pomeriggio Francia-Argentina 47.4% : Balalaika Su Rai1 Un’Estate in Provenza ha conquistato 2.186.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 la partita Uruguay-Portogallo ha raccolto davanti al video 7.632.000 spettatori pari al 42.9% di share (il pre e il post partita hanno raccolto complessivamente 4.248.000 spettatori con il 26.9%). A seguire Balalaika segna 2.174.000 spettatori con il 17%. Su Rai2 Lei è la mia follia ha interessato 1.074.000 spettatori pari al 6% ...

Ascolti tv Argentina vs Francia | Dati Auditel 30 giugno 2018 : Dopo un giorno di pausa prima dell’avvio degli ottavi di finale, il 30 giugno 2018 i Mondiali di Calcio di Russia 2018 sono entrati nel vivo. Alle 16:00 di sabato pomeriggio si è disputata Argentina vs Francia. La partita, attesissima, ha visto l’eliminazione dell’Argentina, la squadra per cui tifa Belen Rodriguez, dall’evento sportivo dell’anno. Il match, ricco di goal, ha tenuto, però, i telespettatori incollati ...

Risultati Mondiali 2018 / Diretta gol live score : Francia ok con Mbappé - spettacolo a Kazan (ottavi 30 giugno) : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score delle partite di oggi, sabato 30 giugno. Si giocano i primi due ottavi: Francia Argentina e Uruguay Portogallo(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 17:48:00 GMT)

Francia : a giugno inflazione sale a +2 - 1% : Parigi, 29 giu. (AdnKronos) – A giugno l’inflazione tendenziale, in Francia, sale a +2,1% da +2% a maggio. Lo rende noto l’Insee, l’istituto di statistica francese in un comunicato. Rispetto al mese precedente i prezzi al consumo hanno registrato un rallentamento a +0,1% da +0,4% a maggio. I consumi delle famiglie, invece, sempre secondo l’Insee, hanno registrato a maggio una crescita dello 0,9%.L'articolo ...

Formula 1 - Gp di Francia in onda domenica 24 giugno su Sky e in differita su Tv8 : L'agenda di Formula 1 per domenica 24 giugno vede in programma il Gp di Francia. La corsa di monoposto sara' disputata sul circuito francese Paul Ricard a Le Castellet e sara' trasmessa in diretta tv e in streaming, a pagamento, oltre che in differita in chiaro. Riguardo ai pronostici, il favorito della vigilia è Lewis Hamilton con la Mercedes. La pista transalpina non sembra prestarsi molto alle caratteristiche delle Ferrari di Vettel e ...

F1 oggi (domenica 24 giugno) - come vedere in tv il GP di Francia. Gli orari su Sky e TV8 : oggi, domenica 24 giugno, sarà grande spettacolo sul circuito di Le Castellet (Francia), per l’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si prospettano 53 giri infuocati sull’asfalto transalpino. Mercedes, Ferrari e Red Bull si contenderanno il “successo di tappa“ e su un tracciato storico, seppur modificato profondamente rispetto all’illustre passato, le emozioni non mancheranno. Sebastian Vettel vorrà ...

F1 - GP Francia 2018 : domani (24 giugno) la gara. Orario d’inizio e su che canale vederla in tv : domani, domenica 24 giugno, sarà grande spettacolo sul circuito di Le Castellet (Francia), per l’ottavo round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si prospettano 53 giri infuocati sull’asfalto transalpino. Mercedes, Ferrari e Red Bull si contenderanno il “successo di tappa“ e su un tracciato storico, seppur modificato profondamente rispetto all’illustre passato, le emozioni non mancheranno.-- La programmazione di SKY Sport F1/HD ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Francia (23 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi sabato 24 giugno si gioca Italia-Francia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. La storica rivalità andrà in scena al PalaPanini di Modena, gli azzurri scenderanno in campo con l’obiettivo di prendersi lo scalpo di lusso e di regalare una grande gioia al proprio pubblico visto che ormai non abbiamo più possibilità di qualificarci alle Final Six della prestigiosa manifestazione internazionale. L’Italia si ...