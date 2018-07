Francesca Fagnani La compagna di Enrico Mentana | “Freno il suo ego per non farlo

Francesca Fagnani : "Vi racconto l'altra faccia della criminalità" : Intanto, in autunno, torna con la seconda edizione di Belve, sul Nove: nella prima edizione ha intervistato dodici protagoniste dello spettacolo, della politica e non solo. Com'è nata l'idea? Ogni ...

"Il Prezzo" : il nuovo programma di Francesca Fagnani : Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, il programma di interviste one-to-one in onda sul canale Nove (del quale il primo ciclo è terminato lo scorso 6 luglio con l'intervista a Katia Ricciarelli), ha annunciato un nuovo progetto che la riguarda e che andrà in onda su Rai 3, a settembre.Sui profili dei vari social network della rete diretta da Stefano Coletta, infatti, la giornalista ha presentato ufficialmente Il Prezzo, una serie di ...

Le 'Tele-visioni' di Giorgio Ponziano. Francesca Fagnani passa a Rai3 - Cesare Lanza racconta i borghi italiani su Rai Radio Live - : La cultura non ha ancora recepito questo concetto e neanche la politica. Abbiamo invece bisogno di una filosofia della tecnologia». Cesare Lanza illustra, ma alla Radio, i Meravigliosi borghi , d'...

Enrico Mentana - il colpaccio della fidanzata Francesca Fagnani : svolta la carriera : Un grande salto per Francesca Fagnani , giornalista e fidanzata di Enrico Mentana . Come riporta Italia Oggi , dopo aver condotto la serie Belve sul Canale Nove condurrà su Rai3 , in seconda serata, ...

Il Prezzo : Francesca Fagnani torna a Rai3 con le figure chiave della malavita : Francesca Fagnani Dalle Belve ai criminali. Francesca Fagnani cambia l’oggetto del proprio racconto televisivo. E cambia editore. Dopo l’esperienza sul Nove, la giornalista romana è approdata – anzi, tornata – in Rai, dove condurrà Il Prezzo, un approfondimento di seconda serata incentrato sulle figure-simbolo comuni a tutte le organizzazioni criminali. La giornalista e fidanzata di Enrico Mentana, che nel frattempo non ...

Francesca Fagnani intervista Simona Ventura per 'Le Belve' : Simona rappresenta un punto fermo nel mondo dello spettacolo. Pur avendo affrontato alti e bassi, la sua carriera ha sempre soddisfatto le aspettative degli spettatori italiani. Damellis insieme, ...

Belve - torna su Nove venerdì 15 giugno il programma di Francesca Fagnani. Prima ospite - Simona Ventura : Dopo il successo di questa Primavera, tornano le protagoniste di “Belve”, il ciclo di interviste che pone al centro del racconto donne combattenti, dal carattere indomabile e dal vissuto straordinario, che si svelano alla giornalista Francesca Fagnani. Non è necessario amarle, ma non si può fare a meno di ascoltarle. Si riparte venerdì 15 giugno alle 22.45 sul Nove di Discovery Italia, con la Prima intervista ad una vera guerriera, una belva ...