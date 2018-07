Francesca Del Taglia | Foto in mutande? Dove è finita la solidarietà femminile!

JOSEFA - L'AUTRICE DELLA BUFALA SULLO SMALTO : "L'HO VISTO AL TG"/ Francesca Totolo bannata anche da Facebook : Francesca Totolo, chi è la donna autrice DELLA BUFALA social su JOSEFA e che ha insinuato il dubbio sui social: la sua verità in una intervista a Il Primato Nazionale per il quale collabora.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 19:30:00 GMT)

Francesca Del Taglia criticata per il nome del figlio : ‘Deve piacere a noi’ : Francesca Del Taglia si prepara a diventare mamma per la seconda volta. Dopo la nascita di Brando la ex corteggiatrice di Uomini e donne non vede l’ora di conoscere il piccolo che porta in grembo e il cui nome ha già suscitato polemiche in rete, dal momento che alcuni l’hanno duramente criticata per la decisione di dare al bimbo il nome di Zeno. Così, sui social Francesca ha preso in mano la situazione e ha risposto ai detrattori, ...

Francesca Fagnani : "Vi racconto l'altra faccia della criminalità" : Intanto, in autunno, torna con la seconda edizione di Belve, sul Nove: nella prima edizione ha intervistato dodici protagoniste dello spettacolo, della politica e non solo. Com'è nata l'idea? Ogni ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia : "Zeno? Nome particolare che piace a me e ad Eugenio" : Francesca Del Taglia, ex protagonista di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha risposto alle curiosità dei tanti fan su Instagram Stories, sulla seconda gravidanza. In particolare, sulla scelta del Nome Zeno, condivisa assieme al compagno Eugenio Colombo: Zeno è un Nome che piace a me e al padre del bambino, credo che debba piacere a noi e non a voi. Ognuno può dare il suo giudizio, purché costruttivo, però le offese e scrivere ‘povero ...

Francesca Del Taglia si svela : “Non posso allattare - ho una malformazione… Io a Temptation?” La risposta : Francesca Del Taglia si svela: “Non posso allattare, ho una malformazione dalla nascita…”. Poi le risposte su una possibile partecipazione a Temptation Island e altre curiosità Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si stanno godendo la dolce attesa del loro secondo figlio. La storica coppia di Uomini e Donne infatti agli inizi di agosto darà il benvenuto a Zeno, che […] L'articolo Francesca Del Taglia si svela: ...

Giffoni Film Festival : tra i protagonisti - Frank Matano - Diana Del Bufalo - Francesca Chillemi e i Soldi Spicci… : Ecco alcuni dei protagonisti del Giffoni Film Festival 2018 Salta, sorride, scherza e fa selfie con il pubblico. Nella terza giornata del Giffoni Film Festival tra i protagonisti più attesi c’è lui Frank Matano Frank Matano che in questi giorni è impegnato a Salerno sul set della nuova commedia di Luca Miniero, con cui aveva già girato “Sono tornato”. “Questo nuovo Film non ha ancora un titolo definitivo. Posso dire solo ...

Valentino Rossi - scatta la passione con la fidanzata : Francesca Sofia Novello in topless sullo yacht del pilota [GALLERY] : Tra Valentino Rossi e la fidanzata Francesca Sofia Novello scatta la passione sul lussuoso yacht del pilota di MotoGp a largo di Pesaro Una passione travolgente quella che c’è tra Valentino Rossi e la sua nuova fidanzata. Il pilota di MotoGp, reduce dal weekend che l’ha visto protagonista sulla pista del Sachsenring in Germania, si concede un po’ di relax a bordo del suo lussuoso yacht accanto a Francesca Sofia Novello. ...

Uomini e Donne/ Francesca Del Taglia svela i dettagli della gravidanza e la sua paura...(Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti? Maria De Filippi potrebbe optare per un trono rosa: ecco le possibili candidate(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Gossip Uomini e Donne - Francesca Del Taglia incinta : ‘Non vedo l’ora ma ho tanta paura’ : Nuovo bebé in arrivo per una coppia storica di Uomini e Donne: si tratta di Francesca Del Taglia e di Eugenio Colombo. Agli inizi del prossimo mese di agosto, infatti, è prevista la nascita del secondogenito, che prenderà il nome di Zeno. Ricordiamo che la coppia ha già un figlio, Brando. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto alle numerose domande che i suoi ammiratori hanno voluto rivolgerle proprio in merito alla gravidanza, ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Francesca Del Taglia incinta : “Ho una paura terribile - sono sincera” : Uomini e Donne Anticipazioni, Francesca Del Taglia incinta si svela a 360 gradi: “Ho una paura terribile, sono sincera”. Poi la stilettata a Eugenio Colombo sulle nozze e i kg presi Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si apprestano all’arrivo del loro secondo bebè, Zeno. La storica coppia di Uomini e Donne infatti agli inizi […] L'articolo Uomini e Donne Anticipazioni, Francesca Del Taglia incinta: “Ho una ...

I risultati dell'autopsia su Sara Francesca Russo."Non è morta per malore - ma per annegamento" : È morta presumibilmente per annegamento Sara Francesca Basso, la 13enne deceduta dopo un bagno nella piscina in un albergo di Sperlonga. È quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia effettuata stamattina all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata a Roma.Dall'esame autoptico non sarebbero emersi segni che possano supportare l'ipotesi di un malore. Per avere un quadro più preciso bisognerà ...

Sara Francesca - morta a 13 anni in piscina. Il senso di colpa del turista americano : «Ho provato a tirarla - ma il risucchio...» : La tragedia di Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni morta risucchiata dal bocchettone della piscina di un hotel a quattro stelle di Sperlonga ha sconvolto l'Italia intera. Un dramma immane anche per chi l'ha vissuto in prima persona. Come il turista americano che ha tentato invano di salvarla, cercando di tirarla via dal fondo della piscina. --«Abbiamo fatto di tutto, abbiamo cercato disperatamente di staccarla dal fondo della piscina - ...

Sara Francesca Basso - morta risucchiata dal bocchettone della piscina : ci sono 4 indagati per omicidio : Ci sono quattro indagati per la morte di Sara Francesca Basso, la ragazzina di tredici anni morta mentre era in vacanza in un hotel a quattro stelle di Sperlonga. La causa è un presunto...