Fotovoltaico | tempo di shopping | si apre la corsa agli 85 MW di Gleenmont

: Se hai il tetto di proprietà, non perdere altro tempo: chiamaci! +Energia +Risparmio +Ambiente. non solo… - silviaserrapoli : Se hai il tetto di proprietà, non perdere altro tempo: chiamaci! +Energia +Risparmio +Ambiente. non solo… - DPradella : RT @EFSolare: Diego Percopo: “Per far ripartire in Italia gli investimenti di impianti fotovoltaici utility scale è necessario sviluppare d… - michelademo : RT @EFSolare: Diego Percopo: “Per far ripartire in Italia gli investimenti di impianti fotovoltaici utility scale è necessario sviluppare d… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Mercatoitaliano in fermento in questi ultimi, incandescenti, giorni di luglio. Nonostante il settore non faccia parte di quelli coinvolti nei saldi, anche nel mondo dell'energia pulita èdi. Dopo la fine della gara per gli impianti di Rt r, che non ha mancato di riservare più di un colpo di scena, adesso è il momento di pensare a quella per i ...