Forza Motorsport 7 | Turn 10 rimuoverà le loot box

L'intero team di Forza Motorsport in questo momento è impegnato su Forza 7 : Ormai le uscite del franchise di Forza sono diventate annuali. Il rilascio di Forza Motorsport viene seguito da un rilascio di Forza Horizon l'anno successivo, e così via. Dato che quest'anno è in arrivo Forza Horizon 4, sarebbe stato lecito aspettarsi Forza Motorsport 8 per il prossimo anno, seguendo l'andamento della serie.Tuttavia, sembra che non sarà così. Parlando su Forza Monthly, uno show mensile di Turn10 dedicato all'universo Forza, gli ...