Fortnite | tute da sub e un deltaplano a forma di squalo tra i nuovi oggetti disponibili

eurogamer

: Lo store di #Fortnite si aggiorna con nuovi bizzarri oggetti. - Eurogamer_it : Lo store di #Fortnite si aggiorna con nuovi bizzarri oggetti. - RedBlack85 : Fortnite: arrivano le tute da sub e lo squalo volante - VG247it : Fortnite: arrivano le tute da sub e lo squalo volante - -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Come saprete, Epic Games ha rilasciato qualche giorno fa l'aggiornamento 5.10 per festeggiare il primo anniversario del popolaree, in questo clima di festeggiamenti, ecco spuntare dei particolarinello store.Grazie alla segnalazione dei colleghi di VG247, apprendiamo che Epic ha resotanticontenuti, come ad esempio leda sub o un bizzarrodi. Vi ricordiamo che potete consultare la nostra guida per superare le Sfide della Settimana 3 della Stagione 5.Read more…