Fortnite Per Android Esclusiva Del Galaxy Note 9 Per 30 Giorni : Fortnite per Android potrebbe essere un’Esclusiva temporanea di Galaxy Note 9. Fortnite per Android sarà disponibile per un mese solo su Galaxy Note 9 Fortnite Android solo su Galaxy Note 9 per 30 Giorni Brutte notizie per tutti gli utenti che aspettavano l’arrivo del gioco Fortnite su Android. A quanto pare infatti, il gioco Fortnite per Android arriverà […]

Fortnite Per Android : nuova lista ufficiale smartphone Huawei e Honor compatibili : L'uscita di Fortnite per Android si fa sempre più vicina, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. L'attesa in verità è anche snervante per milioni di utenti Android. Già Epic ha rilasciato una lista di dispositivi compatibili, ma oggi anche Huawei Germania ha rilasciato la sua ufficiale. La riportiamo di seguito: smartphone Huawei compatibili con Fortnite per Android Huawei Mate 10, Mate 10 Pro e Mate ...

Subito nerf in Fortnite Per la mitraglietta compatta - trapela nuova arma controversa : Fortnite continua a fornire interessanti novità. Il nuovo fucile da cecchino potrebbe sparare attraverso anche i muri. Un nuovo leak infatti avrebbe svelato una nuova arma in arrivo per il fmaoso Battle Royale. Si tratta di un fucile da cecchino che può sparare attraverso le superfici solide. Di recente Fortnite ha rilasciato un nuovo evento a tema primo compleanno. Per l’occasione infatti Epic Games ha pensato a dei festeggiamenti speciali. ...

Fortnite : Epic rimuove il Succo Succoso - un bug permetteva di rendersi invincibili : In seguito al rapido moltiplicarsi delle segnalazioni da parte degli utenti, Epic Games ha rimosso da Fortnite con un intervento speciale il Succo Succoso, un potente oggetto curativo recentemente protagonista di un buff che deve aver generato qualche problema tra le linee di codice del gioco.Gli utenti hanno scoperto un bug che permette di bere il Succo Succoso senza consumarlo, potendolo riutilizzare infinite volte. Dato che lo strumento ...

Fortnite Per mobile incassa 2 milioni di dollari al giorno : Fortnite è attualmente il gioco più popolare al mondo e una parte della sua enorme popolarità sembra provenire dalla versione mobile, che Epic Games ha intelligente pubblicato quando ha capito che il gioco stava veramente decollando. Questa versione per dispositivi mobile ha continuato a crescere in popolarità con il tempo, tanto che, secondo i dati condivisi da Sensor Tower e riportati da GamesIndustry, la versione iOS è riuscita ad incassare 2 ...

Fortnite sta per accogliere un letale fucile da cecchino che può penetrare i muri? : A breve Fortnite potrebbe introdurre un'arma sicuramente molto interessante, un fucile da cecchino pesante che sarebbe in grado di penetrare i muri andando al di là delle protezioni che gli avversari potrebbero costruire per proteggersi nelle situazioni più delicate.Come riportato da Fortnite Intel, il fucile in questione è stato individuato durante un datamining dell'ultima patch, la 5.10. Al momento non è presente un'immagine dell'arma ma ...

Fortnite : le Sfide di Compleanno risultano inaccessibili per molti giocatori : Nella mattinata di oggi Fortnite si è finalmente aggiornato alla sua versione 5.10, con un update che ha introdotto tantissime fresche novità incluse le Sfide di Compleanno, particolari missioni che vogliono festeggiare il primo anniversario del gioco premiando gli utenti con alcuni oggetti cosmetici.Come segnala VG24/7 però, già durante le prime ore post aggiornamento si sono rapidamente moltiplicate le segnalazioni dei giocatori, che lamentano ...

Fortnite : scoperte alcune skin - emote e oggetti cosmetici in arrivo con il nuovo aggiornamento 5.10 : Come vi abbiamo già riportato poco fa, questa mattina, dalle ore 10 e fino alle 14, i server di Fortnite saranno offline per preparare il gioco all'aggiornamento 5.10 che coincide con il primo anniversario del titolo. Tuttavia, in rete sono già spuntati i contenuti inclusi in questo nuovo update che, come segnala Fortnite Intel, aggiungerà skin, emote e oggetti cosmetici come una torta di compleanno, skin, bombole da sub personalizzate, nuovi ...

“Fortnite” per principianti : Anche se non avete mai sentito parlare del videogioco oggi di maggior successo, è probabile che vi ci siate imbattuti: durante la finale dei Mondiali, per esempio The post “Fortnite” per principianti appeared first on Il Post.

Fortnite Per Android : lista smartphone compatibili Samsung - Huawei - LG - Google - Motorola e Sony : Tutti attendono Fortnite per Android e ultimamente sono emersi molti indizi che farebbero pensare un'uscita imminente. Un segnale dell'uscita vicina è il rilascio da parte di Epic Games della lista di smartphone compatibili con Fortnite per Android, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. Questa lista comprende ovviamente gli ultimi smartphone flagship come il Samsung Galaxy S9 ma anche il Google ...