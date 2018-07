Fortnite | la modalità a tempo limitato Duello in Solitaria torna oggi

Fortnite : server offline questa mattina in vista del nuovo aggiornamento e svelata la data di ritorno della modalità Parco Giochi : Giornata di grandi novità per i numerosi giocatori di Fortnite, oggi, 24 luglio, è infatti previsto il nuovo aggiornamento 5.10 con il quale Epic Games festeggia il primo anniversario del suo gioco. In vista della pubblicazione dell'update, sull'account Twitter ufficiale è stato comunicato che i server andranno offline questa mattina alle ore 10 italiane, per poi tornare operativi alle ore 14.L'aggiornamento porta con sé varie novità, come la ...

Cosa è andato storto con la modalità Parco Giochi di Fortnite? Epic Games dice la sua : Il 27 giugno 2018, il giorno in cui Parco Giochi è finalmente arrivata tra le playlist di Fortnite, rimarrà probabilmente scolpito nei ricordi dei membri di Epic Games per molto tempo. Una volta che l'attesa modalità fu disponibile, milioni di giocatori avviarono il matchmaking e l'intera infrastruttura online del gioco finì rapidamente per collassare, costringendo il team di sviluppo a rimuovere prontamente Parco Giochi da Fortnite.Ci vollero ...

Imminente Tactics Showdown per Fortnite : come funziona la nuova modalità a tempo : Fortnite sta per lanciare la modalità a tempo limitato Tactics Showdown. Sono trapelati in rete nuovi indizi e una prima presunta immagine, che potete vedere qui in alto. Stando alle ultime informazioni raccolte da Fortnite Intel sembra proprio che sarebbe in arrivo una nuova modalità a tempo limitato denominata Tactics Showdown. Della stessa modalità si era già parlato dopo la comparsa di alcuni indizi nella patch 4.40. Adesso è saltata ...

Fortnite : la modalità a tempo limitato Tactics Showdown in arrivo : Novità in arrivo per Fortnite? Secondo le ultime informazioni raccolte da Fortnite Intel parrebbe proprio di sì. Si parla in particolare di una nuova modalità a tempo limitato denominata Tactics Showdown, una modalità che aveva già fatto parlare di sé dopo la comparsa di alcuni indizi nella patch 4.40.Tactics Showdown è ricomparsa come riferimento a una immagine introdotta dalla patch 5.0.0. La modalità viene descritta in questi termini: "Questa ...

Fortnite pronto a una nuova modalità a tempo limitato : di cosa si tratta? : La quinta stagione di Fortnite è partita da pochissimi giorni, lo scorso 12 luglio, e ovviamente tutti i giocatori sono fondamentalmente concentrati nel dare il massimo per sfruttare da subito al meglio tutte le nuove feature offerte dal Battle Royale sviluppato dai ragazzi di Epic Games. Ovviamente non può però mancare chi guarda già al futuro, con la curiosità che la fa da padrone in un titolo che non si ferma mai e si prepara a sfornare ...

Fortnite : le novità in arrivo per la modalità Salva il Mondo potrebbero nascondere indizi sulla Stagione 5 : Ormai la Stagione 5 di Fortnite Battle Royale è alle porte, ma i numerosissimi giocatori si continuano a chiedere quali saranno le novità che introdurrà Epic.Gli utenti continuano a ricercare indizi che, probabilmente, sono inclusi all'interno dei nuovi contenuti della modalità PvE Salva il Mondo.Come segnalano i colleghi di VG247, Epic Games ha da poco aggiornato la pagina Reddit con le informazioni relative alla prossima patch della modalità ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi diventerà permanente : Pensare a Parco Giochi come a una semplice modalità a tempo limitato (LTM) di Fortnite sarebbe un errore. La conferma arriva da Epic Games stessa ed è sicuramente una notizia molto gradita da tutti quei giocatori che richiedevano da tempo una modalità di questo tipo.Come vi abbiamo già rivelato nella giornata di oggi la modalità Parco Giochi verrà rimossa tra poco ma quando tornerà lo farà per restare. Come segnalato da PCGamesN, questo è ciò ...

La modalità Parco Giochi di Fortnite verrà rimossa a brevissimo : Era richiestissima da milioni di fan, è arrivata con parecchi problemi che hanno costretto a dei rinvii e ora sta nuovamente per "scomparire" da Fortnite. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente della modalità Parco Giochi.Come riportato da Eurogamer.net, Epic Games ha annunciato che la modalità verrà rimossa già la prossima settimana, in particolare il 12 luglio. In ogni caso Parco Giochi tornerà e lo farà con diverse novità e opzioni su cui gli ...

Fortnite incontra Mario Kart : un giocatore crea un tracciato sfruttando la modalità Parco Giochi : La modalità a tempo limitato Parco Giochi è tornata da poco disponibile per i numerosi giocatori di Fortnite e, a quanto pare, sono molti gli utenti che la stanno sfruttando per dare libero sfogo alla propria creatività.La modalità, infatti, permette di scorrazzare liberamente nella mappa, grazie alle risorse illimitate e alla presenza del respawn. Abbiamo già visto un giocatore realizzare un'intera città sfruttando Parco Giochi, ora, come ...

La modalità Parco Giochi di Fortnite permette di costruire un'intera città : Nella giornata di ieri Epic Games ha reso nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco Giochi ai numerosi giocatori di Fortnite.Come ormai saprete, questa modalità permette di scorrazzare liberamente per la mappa, grazie alle risorse illimitate e alla presenza del respawn. Ma, a quanto pare, c'è un giocatore, Sonny Evans, che ha sfruttato la modalità per realizzare un'impresa, costruire un'intera città. L'utente, in un'ora di ...

Fortnite : torna nuovamente disponibile la modalità a tempo limitato Parco Giochi : Arrivano grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa del ritorno della modalità a tempo limitato Parco Giochi. Dopo essere stata rinviata a tempo indeterminato e dopo i grandi sforzi da parte di Epic, la modalità è tornata online.Come segnala VG247.com, Parco Giochi è stata introdotta con l'aggiornamento 4.5 della scorsa settimana e rappresenta una "variante di Battaglia Reale": nel corso delle partite, infatti, saranno a ...

Fortnite riaccoglie la modalità Parco Giochi - perchè prima release all’estero? : Procede senza sosta l'inarrestabile marcia Fortnite, l'ormai famigerato Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che cavalca costantemente la cresta dell'onda dagli ultimi mesi dello scorso anno. Un semestre, quello che si è appena concluso, che lo ha incoronato come uno dei titoli più giocati di questo 2018 (qui trovate la grandissima community italiana, ricca di appassionati con cui confrontarvi quotidianamente), con il futuro che non ...

Epic continua a lavorare sulla modalità Parco Giochi di Fortnite : "progressi promettenti" : La modalità Parco Giochi sta diventando un piccolo cruccio per i giocatori di Fortnite, modalità che dopo essere stata promessa per la settimana scorsa è stata invece posticipata a data da destinarsi.Come riporta VG24/7, il team di sviluppo sta tenendo costantemente aggiornati i giocatori sulla situazione, e un nuovo tweet pubblicato oggi dal profilo ufficiale del gioco ha rassicurato i fan parlando di "progressi promettenti" raggiunti nel ...

Fortnite : la modalità Parco Giochi è stata rimandata alla settimana prossima : Epic Games ha condiviso poco fa di aver introdotto nuovamente la modalità a tempo 50v50 in Fortnite, si tratta di una modalità che i giocatori conoscono molto bene e che andrà a sopperire, con ogni probabilità, al ritardo della modalità Parco Giochi, la quale è stata rimandata alla prossima settimana.Le squadre giungeranno sulla mappa da due parti opposte, dividendo dunque la mappa in due metà popolate dalle due squadre. Se attraverseremo il ...