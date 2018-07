Formula 1 | Vettel è il più veloce nelle seconde prove libere | Hamilton solo quinto

Formula 1 - Vettel ammette l'errore di Hockenheim e avvisa : 'Non ho bisogno di compassione' : Una vittoria sfumata a causa di un banale errore che, di fatto, ha consegnato al rivale Lewis Hamilton il trionfo al Gran Premio di Germania e l'ennesimo sorpasso in classifica piloti, con il pilota britannico che ora ha un vantaggio di 17 punti [VIDEO]su di lui. Sebastian Vettel , dopo aver gettato alle ortiche un primo posto a Hockenheim che ormai sembrava blindato, si è assunto tutte le sue responsabilita' senza accampare scuse né cercare ...

Formula 1 - GP Ungheria - Vettel pronto al riscatto dopo la delusione di Hockenheim [VIDEO] : ... caratteristiche che premiano la SF71H di quest'anno, e farà in modo che il tedesco possa ricucire già prima della pausa estiva i diciassette punti che lo separano dal Campione del Mondo in carica ...

Sergio Marchionne - Sebsatian Vettel in Ferrari e l'unico traguardo mancato : il titolo in Formula 1 : La vittoria nel Campionato del Mondo di Formula 1 è il grande traguardo mancato da Sergio Marchionne. Eppure non ha lesinato investimenti ed energia per raggiungerlo. Fin dall'autunno del 2014 quando era arrivato a Maranello al ...