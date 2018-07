Formula 1 | GP Ungheria L' analisi tecnica delle prove libere di Budapest

Formula 1 - GP Ungheria 2018 a Budapest : libere 1 a Ricciardo - Vettel si prende le seconde : Di seguito tempi e cronaca delle libere LIVE 14:08 27 lug CLASSIFICA PILOTI, FP2 LIVE : VET, VER, RIC, RAI, HAM Continua a leggere 16:24 27 lug 6 MINUTI AL TERMINE DELLE FP2 IN Ungheria 16:16 27 ...

Formula 1 - GP Ungheria. Red Bull RB 14 : evoluta nel segno di Adrian Newey : L'analisi del telaio: l'inerter Per quanto riguarda il telaio, nonostante le forti limitazioni imposte dalle direttive FIA nel corso dell'inverno, che di fatto vietavano, all'avantreno l'adozione di ...

Formula 1 - GP Ungheria 2018 : la diretta delle prove libere da Budapest : LIVE 09:59 27 lug CLASSIFICA PILOTI, FP1 LIVE : Continua a leggere 09:59 27 lug La guida tecnica completa all'Hungaroring L'ultimo GP prima della pausa estiva si correrà sul tracciato di Budapest e ...

Formula 1 - GP Ungheria - Bottas non si fida della Mercedes : 'Su queste piste non è forte' : È stata una conferenza stampa diversa dal solito quella che ha preceduto il weekend dedicato al Gran Premio d'Ungheria di Formula 1. Dinanzi ai giornalisti, infatti, non si è presentata la Ferrari che, dopo aver ottenuto il beneplacito da parte della FIA, ha scelto la via del silenzio in segno di lutto per la morte dell'ex presidente Sergio Marchionne. Dunque, assenza giustificata per Kimi Raikkonen in sala stampa, annullamento dell'incontro di ...

Diretta Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere Fp1 e Fp2 live : cronaca e tempi (Gp Ungheria 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Ungheria 2018 Hungaroring: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare sul circuito magiaro.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 01:15:00 GMT)

Formula 1 - GP Ungheria : la Ferrari a Budapest nel segno del presidente Marchionne : E' un silenzio che fa rumore. Di rispetto per Sergio Marchionne e per la sua famiglia. Ma che amplifica ancora di più la perdita " dolorosa e importante " del settimo presidente della Ferrari . In ...

Formula 1 - GP Ungheria. Ricciardo : 'Se voglio solo un anno di rinnovo con Red Bull. Magari poi la MotoGP' : Nel paddock del Mondiale di Formula 1 si continua a discutere del contratto di Daniel Ricciardo . La firma sembra ormai imminente, ma restano i dubbi sulla durata della nuova intesa tra l'australiano ...

Formula 1 - GP Ungheria. Hamilton : 'La vittoria in Germania uno stimolo. Investigazione? Rifarei tutto' : "Difficile isolare una vittoria più speciale rispetto alle altre. Quello in Germania è stato un weekend di cui vado fiero. Vorrei continuare a imparare dalle cose migliori di quel fine settimana e ...

Formula 1 - la conferenza live dal GP di Ungheria 2018. Non c'è Raikkonen in segno di lutto per Marchionne : 12:31 26 lug Il Motorhome Ferrari a Budapest: bandiera a mezz'asta per Sergio Marchionne 12:29 26 lug CLICCA QUI PER CONOSCERE TUTTO IL PROGRAMMA DEL GP SU SKY SPORT F1, CANALE 206,

Formula 1 - GP Ungheria : Ferrari - bandiera a mezz'asta a Budapest per Sergio Marchionne : Sarà un weekend molto difficile per la Ferrari dopo la morte dell'ex amministratore delegato e presidente Sergio Marchionne . La Rossa, dopo i problemi di Vettel in Germania e il terzo posto di ...